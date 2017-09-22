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Компанії "Укрнафти" заборгували бюджету понад 15 млрд грн

ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія
Загальна сума податкового боргу державного бюджету станом на 1 вересня становила 69,3 млрд гривень, з яких 10,6 млрд гривень сформовано у поточному році.
Компанії "Укрнафти" заборгували бюджету понад 15 млрд грн Фото: з вільних джерел

"Найбільша сума податкового боргу – це борг підприємств, не забезпечений активами для погашення. Такі підприємства заборгували 25,6 млрд гривень, або 31,45% від загальної суми боргу", - повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

Також зазначається, що 15,7 млрд гривень боргу мають підприємства системи ПАТ "Укрнафта".

Податковий борг підприємств, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких прийнято рішення суду про призупинення стягнення, – 10,3 млрд гривень.

"Таку ж суму – 10,3 млрд гривень – заборгували підприємства АР Крим, м. Севастополь, Донецької та Луганської областей", - повідомляє прес-служба ДФС.

"Банківські установи, які перебувають у процедурі ліквідації мають заборгованість 7,5 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.

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Як відомо, ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція Укрнафти, групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова - близько 42% акцій.

Нагадаємо, що станом на 31 грудня 2016 року податковий борг компанії "Укрнафта" зріс на 3,1 млрд гривень - до 13,2 млрд гривень.

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