Компанії "Укрнафти" заборгували бюджету понад 15 млрд грн
"Найбільша сума податкового боргу – це борг підприємств, не забезпечений активами для погашення. Такі підприємства заборгували 25,6 млрд гривень, або 31,45% від загальної суми боргу", - повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.
Також зазначається, що 15,7 млрд гривень боргу мають підприємства системи ПАТ "Укрнафта".
Податковий борг підприємств, які перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких прийнято рішення суду про призупинення стягнення, – 10,3 млрд гривень.
"Таку ж суму – 10,3 млрд гривень – заборгували підприємства АР Крим, м. Севастополь, Донецької та Луганської областей", - повідомляє прес-служба ДФС.
"Банківські установи, які перебувають у процедурі ліквідації мають заборгованість 7,5 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Читайте також: Як вивести мільярди з "Укрнафти" і вимагати ще
Як відомо, ПАТ "Укрнафта" - найбільша українська нафтовидобувна компанія. НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція Укрнафти, групі компаній "Приват" Ігоря Коломойського та Генадія Боголюбова - близько 42% акцій.
Нагадаємо, що станом на 31 грудня 2016 року податковий борг компанії "Укрнафта" зріс на 3,1 млрд гривень - до 13,2 млрд гривень.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків