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Компанія Adobe прийняла рішення припинити підтримку Flash Payer
До 2020 року продукти Flash Player будуть повністю вилучені з усіх підтримуваних версій Windows
Фото: MSPoweruser
Повідомляється в офіційному блозі компанії, що ця технологія стала менш затребуваною після появи HTML5, WebGL і WebAssembly.
Підтримка Flash буде повністю припинена в 2020 році. Ініціативу Adobe підтримали Apple, Facebook, Google, Microsoft і Mozilla. Зокрема, до 2020 року продукти Flash Player будуть повністю вилучені з усіх підтримуваних версій Windows.
Раніше повідомлялося, що Adobe створює нові інструменти з застосуванням штучного інтелекту, які будуть автоматично виправляти погані кадри.
Нагадаємо, корпорація Microsoft відмовиться від графічного редактора Paint в наступних оновленнях системи.
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