Компанія Adobe прийняла рішення припинити підтримку Flash Payer

До 2020 року продукти Flash Player будуть повністю вилучені з усіх підтримуваних версій Windows

Компанія Adobe прийняла рішення в майбутньому повністю припинити підтримку Flash Player

Повідомляється в офіційному блозі компанії, що ця технологія стала менш затребуваною після появи HTML5, WebGL і WebAssembly.

Підтримка Flash буде повністю припинена в 2020 році. Ініціативу Adobe підтримали Apple, Facebook, Google, Microsoft і Mozilla. Зокрема, до 2020 року продукти Flash Player будуть повністю вилучені з усіх підтримуваних версій Windows.

Раніше повідомлялося, що Adobe створює нові інструменти з застосуванням штучного інтелекту, які будуть автоматично виправляти погані кадри.

Нагадаємо, корпорація Microsoft відмовиться від графічного редактора Paint в наступних оновленнях системи.