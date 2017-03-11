Компанія Ахметова експортувала з Росії 27,2 тис тонн антрациту в треті країни
"Поставки здійснювалися на підставі довгострокових контрактів з промисловими підприємствами. Як товарної продукції використовувалася суміш різних класів вугілля", - йдеться в повідомленні прес-служби холдингу, у відповідь на запит LIGA.net.
За даними виписок з митних декларацій ФТС, які є у журналістів, Шахтоуправління Обухівська поставила, зокрема, в липні чеській ArcelorMittal Ostrava (транзитом через Україну) 5,44 тис тонн вугілля АШ на суму $ 470,26 тис. На умовах DAP. Середня ціна тонни вугілля - $86,4.
В Україні на власні теплові електростанції (ТЕС) в липні Шахтоуправління Обухівська поставляла вугілля за середньою ціною $93,8 / тонна на умовах DAP (5 600 ккал / кг).
У травні цього року ш / у Обухівська поставила в Словаччину для U.S. Steel Kosice 3,215 тис тонн антрациту АШ $282,92 тис. Середня ціна - $88 / тонна на умовах DAP.
В цей же період ДТЕК поставляв з Росії антрацит АШ на власні ТЕС за середньою ціною $95,8 / тонна на умовах DAP, за митними даними (5 800 ккал / кг).
Суміш вугільних сортів АШ і АМ (не спалюється на ТЕС) ДТЕК поставляв до Єгипту на адресу компанії International Coke & ferro alloys. У червні цього року було поставлено 19,2 тис такої суміші за середньою ціною $ 107 / тонна. Із загального обсягу 15 тис тонн припало на сорт АМ, 4,2 тис тонн - на вугілля АШ.
Нагадаємо, що в Україні спостерігається гострий дефіцит вугілля - як антрацитової групи (сортів АШ і Т) так і газового вугілля, що видобувається в Україні. ДТЕК імпортує вугілля з Росії і ПАР. Станом на 2 листопада на складах ТЕС було 539,9 тис тонн вугілля антрацитної групи і 523,9 тис тонн газового вугілля.
За перші 8 місяців 2017 року Україна збільшила споживання природного газу на 5,1% (982 млн куб. м) в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року - до 20,4 млрд куб. м.
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