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Компанія Ахметова подала апеляцію через $820 "заморожених" мільйонів

Слухання у справі призначили на 27 лютого
Компанія СКМ у понеділок подала апеляцію на визначення окружного суду Нікосії (Кіпр) про заморожування активів її власника Рината Ахметова на $820 мільйонів.
Компанія Ахметова подала апеляцію через $820 "заморожених" мільйонів Ринат Ахметов. Фото: top.rbc.ru

Про це йдеться у статті Financial Times, пише "Інтерфакс-Україна".

Слухання у справі призначено на 27 лютого.

Згідно зі статтею, представники СКМ "рішуче заперечували" проти прийнятого раніше визначення суду.

У прес-службі СКМ підтвердили цю інформацію.

Нагадаємо, Кіпрський суд наказав заморозити $820,5 млн активів українського бізнесмена Рината Ахметова на вимогу Raga Establishment екс-глави правління збанкрутілого Родовід-банку Дениса Горбуненко, який звинувачує SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) Ахметова в недоплаті за покупку "Укртелекому". Окружний суд Нікосії виніс рішення 27 грудня 2017 року. У відповідача є право до 8 січня 2018 року подати апеляцію.

У групі компаній СКМ заявили, що "категорично не погоджуються" з рішенням Кіпрського суду.

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08 01 2018 23:45
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