Компанія Ахметова подала апеляцію через $820 "заморожених" мільйонів
Про це йдеться у статті Financial Times, пише "Інтерфакс-Україна".
Слухання у справі призначено на 27 лютого.
Згідно зі статтею, представники СКМ "рішуче заперечували" проти прийнятого раніше визначення суду.
У прес-службі СКМ підтвердили цю інформацію.
Нагадаємо, Кіпрський суд наказав заморозити $820,5 млн активів українського бізнесмена Рината Ахметова на вимогу Raga Establishment екс-глави правління збанкрутілого Родовід-банку Дениса Горбуненко, який звинувачує SCM Financial Overseas Limited (SCM FO) Ахметова в недоплаті за покупку "Укртелекому". Окружний суд Нікосії виніс рішення 27 грудня 2017 року. У відповідача є право до 8 січня 2018 року подати апеляцію.
У групі компаній СКМ заявили, що "категорично не погоджуються" з рішенням Кіпрського суду.
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