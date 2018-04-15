Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Компанія Apple посилила відповідальність за витік інформації

У разі витоку важливої інформації, працівникам Apple загрожуватиме потенційна судова справа та кримінальна відповідальність
Компанія Apple Inc. оприлюднила меморандум, у якому, зокрема, міститься попередження співробітників про жорстку відповідальність у разі витоку внутрішньої інформації та даних про про майбутні розробки.
Компанія Apple посилила відповідальність за витік інформації Фото: macworld.com

У разі витоку важливої інформації, працівникам Apple загрожуватиме потенційна судова справа та кримінальна відповідальність, - повідомляє Bloomberg.

Bloomberg наголошує, що це один з найагресивніших кроків найбільшої в світі технологічної компанії щодо контролю інформації.

У меморандумі також йдеться, що в минулому році Apple "піймала на зливі" 29 працівників, звільнивши їх. Крім того, 12 з них були арештовані.

"Ці люди не тільки втрачають роботу, а й можуть зіткнутися з труднощами при пошуку роботи в інших місцях", - додала Apple.

Витік інформації про новий продукт "може негативно вплинути на продажу існуючих моделей, дати суперникам більше часу для початку конкурентного реагування",  висловили обурення в Apple.

Нагадаємо, 21 грудня Apple зізналася TechCrunch, що навмисно занижує швидкість роботи старих айфонів (iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 і iPhone SE) заради продовження терміну їх роботи. Для того, щоб мінімізувати ризики, розробники у кожному оновленні знижують швидкість роботи старих айфонів, щоб їх акумулятори витримували наростаючу навантаження від нових додатків.

Згодом Apple публічно вибачилася перед своїми споживачами за уповільнення роботи старих моделей iPhone.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

15 04 2018 16:52
ТЕГИ: Apple
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

Що ми дізналися з історії про Facebook та Cambridge Analytica?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.