Компанія Apple посилила відповідальність за витік інформації
У разі витоку важливої інформації, працівникам Apple загрожуватиме потенційна судова справа та кримінальна відповідальність, - повідомляє Bloomberg.
Bloomberg наголошує, що це один з найагресивніших кроків найбільшої в світі технологічної компанії щодо контролю інформації.
У меморандумі також йдеться, що в минулому році Apple "піймала на зливі" 29 працівників, звільнивши їх. Крім того, 12 з них були арештовані.
"Ці люди не тільки втрачають роботу, а й можуть зіткнутися з труднощами при пошуку роботи в інших місцях", - додала Apple.
Витік інформації про новий продукт "може негативно вплинути на продажу існуючих моделей, дати суперникам більше часу для початку конкурентного реагування", висловили обурення в Apple.
Нагадаємо, 21 грудня Apple зізналася TechCrunch, що навмисно занижує швидкість роботи старих айфонів (iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 і iPhone SE) заради продовження терміну їх роботи. Для того, щоб мінімізувати ризики, розробники у кожному оновленні знижують швидкість роботи старих айфонів, щоб їх акумулятори витримували наростаючу навантаження від нових додатків.
Згодом Apple публічно вибачилася перед своїми споживачами за уповільнення роботи старих моделей iPhone.
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