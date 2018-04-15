Компанія Apple посилила відповідальність за витік інформації

Компанія Apple Inc. оприлюднила меморандум, у якому, зокрема, міститься попередження співробітників про жорстку відповідальність у разі витоку внутрішньої інформації та даних про про майбутні розробки.

У разі витоку важливої інформації, працівникам Apple загрожуватиме потенційна судова справа та кримінальна відповідальність, - повідомляє Bloomberg.

Bloomberg наголошує, що це один з найагресивніших кроків найбільшої в світі технологічної компанії щодо контролю інформації.

У меморандумі також йдеться, що в минулому році Apple "піймала на зливі" 29 працівників, звільнивши їх. Крім того, 12 з них були арештовані.

"Ці люди не тільки втрачають роботу, а й можуть зіткнутися з труднощами при пошуку роботи в інших місцях", - додала Apple.

Витік інформації про новий продукт "може негативно вплинути на продажу існуючих моделей, дати суперникам більше часу для початку конкурентного реагування", висловили обурення в Apple.

Нагадаємо, 21 грудня Apple зізналася TechCrunch, що навмисно занижує швидкість роботи старих айфонів (iPhone 6, iPhone 6s, iPhone 7 і iPhone SE) заради продовження терміну їх роботи. Для того, щоб мінімізувати ризики, розробники у кожному оновленні знижують швидкість роботи старих айфонів, щоб їх акумулятори витримували наростаючу навантаження від нових додатків.

Згодом Apple публічно вибачилася перед своїми споживачами за уповільнення роботи старих моделей iPhone.