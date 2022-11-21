Компанія Baykar випробувала новий реактивний безпілотник, оснащений українським двигуном
Про це повідомляє Anadolu.
Напередодні технічний директор компанії Baykar Сельджук Байрактар опублікував у твіттері відео з першим запуском нового дрона без страхувальних тросів.
Bayraktar Kizilelma — безпілотник з турбореактивним двигуном, який може нести до 1,5 тисячі кг корисного вантажу (тобто озброєння або інших пристроїв). Заявлена максимальна швидкість БПЛА — 900 км/год, дальність польоту — 930 км, а робоча висота понад 10 км. Час роботи апарата у повітрі складає пʼять годин.
Очікується, що новий бойовий безпілотник здійснить свій перший повноцінний політ не раніше 2023 року. Цікаво, що Kizilelma оснащений двигунами українського виробництва АІ-322Ф та АІ-25ТЛТ. Також повідомляється, що дрон зможе злітати й приземлятись на кораблях із короткими злітно-посадковими смугами.
Раніше повідомлялось, що США можуть передати Україні багатоцільовий безпілотник Grey Eagle, але в особливій модифікації.
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