Компанія брата Медведчука отримала право видобувати пісок на Львівщині

Також співвласником є брат нардепа від "Опозиційного блоку" Тараса Козака Богдан

Депутати Львівської облради проголосували за надання гірничного відводу на видобуток піску ТзОВ "Керамбуд", що належить брату Віктора Медведчука Сергію. Рішення підтримали 48 депутатів.

Кінцевими власниками ТзОВ "Керамбуд" є брат скандально відомого Віктора Медведчука, екс-голова Державної податкової адміністрації Львівщини Сергій Медведчук та брат нардепа від "Опозиційного блоку" Тараса Козака Богдан. Про це повідомляє ZAXID.net.

Згідно з текстом рішення, "Керамбуд" отримав гірничий відвід на видобуток піску на 27,7 гектарах у межах Великопільського родовища у Яворівському районі. Користуватися цим родовищем компанія може до 17 липня 2034 року. Пісок видобуватимуть для виготовлення штукатурних розчинів.

Рішення про надання гірничого відводу ТзОВ "Керамбуд" до Львівської облради подали ще у січні 2015 року. Після того воно кілька разів виносилося на розгляд сесії, однак кожного разу депутатам не вистачало голосів, аби надати цей дозвіл. Під час сесії 31 січня дозвіл "Керамбуду" надали лише з другої спроби.

Голова Великопільської сільради Мирослав Пісюра під час сесії ЛОР 31 січня закликав депутатів підтримати цей проект рішення.

"Користь від цього тільки нам як сільській раді, оскільки "Керамбуд" є основним наповнювачем нашого бюджету. Що стосується співпраці села і "Керамбуду", то вона йде на найкращому рівні – вуличне освітлення нам зробили, утримують державну дорогу", – заявив Мирослав Пісюра.

Нагадаємо, у березні минулого року під Львовом – у с. Майдан Жовківського району – на базі відпочинку "Чарівні озера" відбувся з’їзд ГО "Український вибір" і "Анти Війна", які пов’язані з Віктором Медведчуком.