Компанія Дерипаски оголосила про відставку топ-менеджерів через санкції США

Російська компанія "Русал", що належить олігархові Олегу Дерипасці, оголосила про відставку топ-менеджменту.

"З квітня 2018 року компанія, діючи в інтересах своїх кредиторів, акціонерів та партнерів, вела постійний діалог з владою США, намагаючись домогтися зняття режиму санкцій, введених Управлінням з контролю над іноземними активами (OFAC) Мінфіну США", - йдеться в повідомленні на сайті компанії.

Компанію покинула генеральний директор Александра Буріко. Раду директорів "Русала" залишають Владислав Соловйов, Зігфрід Вольф, Максим Соков, Дмитрій Афанасьєв, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковська і Єкатерина Нікітіна.

Виконуючим обов'язки гендиректора компанії призначений 52-річний Євгеній Нікітін.

У компанії зазначили, що відставки керівників стали частиною кроків щодо забезпечення виведення "Русала" з-під дії санкцій.

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.

У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.

У United Company Rusal Дерипаски повідомляли про те, що компанія може оголосити технічний дефолт. Акції компанії "Русал" втратили майже половину своєї вартості. На Гонконгській фондовій біржі вони впали на 48,49 відсотка (на 2,25 гонконгського долара до 2,39 долара).