Компанія Дерипаски, який потрапив під санкції США, заявила про ризик дефолту
Керівництво UC Rusal попередило про ризик технічного дефолту компанії щодо низки кредитних зобов'язань. Велика ймовірність, що санкції США спричинять негативний ефект на бізнес компанії та перспективи її розвитку, йдеться в заяві UC Rusal. Публікація річного звіту за 2017 рік може бути відкладена, повідомляє Deutche Welle.
Акції компанії "Русал" втратили майже половину своєї вартості. На Гонконгській фондовій біржі вони впали на 48,49 відсотка (на 2,25 гонконгського долара до 2,39 долара).
Нагадаємо, 6 квітня США запровадили санкції проти російських бізнесменів і чиновників, які увійшли в так звану "Кремлівську доповідь". Відзначається, що нові санкції стосуються можливого втручання Москви у президентські вибори США в 2016 році.
У санкційний список потрапили російські бізнесмени і підприємці, чий статок перевищує 1 млрд доларів. Зокрема нові санкції введено проти бізнесменів Олега Дерипаски, Ігоря Ротенберга, Сулеймана Керімова і Кирила Шамалова. Також у санкційному списку опинилися голова російського "Газпрому" Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев і голова "Роскомнагляду" Олександр Жаров.
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