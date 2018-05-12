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Компанія eBay пообіцяла прибрати з продажу символіку "ДНР" і "ЛНР"

У посольстві України в США зазначили, що наразі чекають аналогічних дій від компанії Amazon
Американська компанія з роздрібної торгівлі в інтернеті eBay пообіцяла припинити продаж товарів із символікою терористичних "ДНР" і "ЛНР".
Компанія eBay пообіцяла прибрати з продажу символіку "ДНР" і "ЛНР" Фото: kor.ill.in.ua

"Ми приберемо продукти, що містять візуальні символи "Донецької народної республіки" та "Луганської народної республіки". Ці дві організації в списку США "Спеціально визначених громадян і заблокованих осіб" і в санкційному списку ЄС. Прибуток від продажу цих товарів може потенційно використовуватися для фінансування цих двох організацій", - йдеться в офіційній відповіді компанії на запит посольства України у США, повідомляє у Facebook прес-служба дипустанови.

У посольстві України в США зазначили, що наразі чекають аналогічних дій від компанії Amazon.

"За результатами звернення посла України в США Валерія Чалого до керівництва компанії eBay Inc. з закликом зняти з веб-сайту ebay.com товари з символікою терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" посольство отримало офіційну відповідь, в якій чітко зазначено, що компанія здійснить необхідні заходи та прибере зі свого веб-сайту згадану продукцію, оскільки ці дві організації включені до санкційних списків США та ЄС, а гроші отримані від продажу вказаних товарів можуть бути використані для їх фінансової підтримки. Очікуємо на відповідні кроки Amazon Inc", - повідомили в посольстві.

Як повідомлялось, в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун закликала долучитися до флешмобу проти всесвітньо відомого інтернет-магазину Amazon.com, на платформі якого продаються товари з символікою терористичної організації "ДНР".

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05 12 2018 09:45
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