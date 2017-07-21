Компанія Фірташа почала імпорт газу з Європи, - ЗМІ
Про це Liga.net повідомив власник одного з газових трейдерів.
Паливо купується у швейцарської DufEnergy Trading, що поставляє газ в Україну з 2015 року. Обсяги імпорту дізнатися не вдалося.
РГК Трейдінг до Революції гідності була великим гравцем на газовому ринку України, поставляючи газ промисловим підприємствам, в тому числі державному Одеському припортовому заводу.
Компанія зареєстрована в бізнес-центрі Парус у Києві на вул. Мечникова 2. Там знаходиться штаб-квартира холдингу Group DF, що об'єднує активи Дмитро Фірташа.
Єдиним власником РГК Трейдінг, згідно юридичного реєстру, є Т.G.I. GAS HOLDINGS LIMITED. Директором компанії є Артем Компан, колишній депутат Покровської райради Дніпропетровської області від Партії регіонів.
Він також був заступником голови газопостачальної компанії Дніпропетровськгаз, що належить Дмитру Фірташу і його партнерам.
Зазначимо, що раніше про можливість оштрафування заводу Фірташа повідомляли в Українській аграрній раді.
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