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Компанія Фірташа почала імпорт газу з Європи, - ЗМІ

Паливо купується у швейцарської DufEnergy Trading, що поставляє газ в Україну з 2015 року
Компанія РГК Трейдінг, яку пов'язують з українським бізнесменом Дмитром Фірташем, в червні вперше почала імпортні поставки природного газу з Європи.
Компанія Фірташа почала імпорт газу з Європи, - ЗМІ Дмитро Фірташ. Фото: Коммерсантъ

Про це Liga.net повідомив власник одного з газових трейдерів.

Паливо купується у швейцарської DufEnergy Trading, що поставляє газ в Україну з 2015 року. Обсяги імпорту дізнатися не вдалося.

РГК Трейдінг до Революції гідності була великим гравцем на газовому ринку України, поставляючи газ промисловим підприємствам, в тому числі державному Одеському припортовому заводу.

Компанія зареєстрована в бізнес-центрі Парус у Києві на вул. Мечникова 2. Там знаходиться штаб-квартира холдингу Group DF, що об'єднує активи Дмитро Фірташа.

Єдиним власником РГК Трейдінг, згідно юридичного реєстру, є Т.G.I. GAS HOLDINGS LIMITED. Директором компанії є Артем Компан, колишній депутат Покровської райради Дніпропетровської області від Партії регіонів.

Він також був заступником голови газопостачальної компанії Дніпропетровськгаз, що належить Дмитру Фірташу і його партнерам.

Зазначимо, що раніше про можливість оштрафування заводу Фірташа повідомляли в Українській аграрній раді.

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21 07 2017 20:19
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