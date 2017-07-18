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Компанія Фірташа заплатить великий штраф

Вхідні в Ostchem компанії порушили антимонопольне законодавство
Антимонопольний комітет, кваліфікував дії Рівнеазоту, Сєверодонецького об'єднання Азот, НФ Трейдінг Україна (всі входять в групу компаній Ostchem), як зловживання монопольним становищем на ринку азотних мінеральних добрив.
Компанія Фірташа заплатить великий штраф Дмитро Фірташ. Фото: Коммерсантъ

Про це йдеться у повідомленні АМКУ.

Комітет викрив ці компанії у встановленні таких цін реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.

Зараз готується проект рішення по справі, з урахуванням отриманих від учасників справи коментарів і заперечень, який найближчим часом буде винесено на засідання комітету.

В АМКУ підкреслили, що відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції за вказане порушення комітет може накласти штраф у розмірі до 10% доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції за останній звітний рік.

Зазначимо, що раніше про можливість оштрафування заводу Фірташа повідомляли в Українській аграрній раді.

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18 07 2017 20:15
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