Компанія Фірташа заплатить великий штраф
Про це йдеться у повідомленні АМКУ.
Комітет викрив ці компанії у встановленні таких цін реалізації товару, які неможливо було б встановити за умов існування значної конкуренції на ринку.
Зараз готується проект рішення по справі, з урахуванням отриманих від учасників справи коментарів і заперечень, який найближчим часом буде винесено на засідання комітету.
В АМКУ підкреслили, що відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції за вказане порушення комітет може накласти штраф у розмірі до 10% доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції за останній звітний рік.
Зазначимо, що раніше про можливість оштрафування заводу Фірташа повідомляли в Українській аграрній раді.
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