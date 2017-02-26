Компанія Huawei анонсувала камеру для смартфонів, яка зніматиме відео охопленням 360 градусів
Цей пристрій розроблено у співпраці з Insta360, повідомляє Файненс.ЮА.
Як зазначає виробник, камера підтримує можливість робити фотографії в роздільній здатності 3K, а також дозволяє вести трансляцію в режимі реального часу. Крім того, за допомогою додатка, розробленого в Insta360, можна записувати відео з охопленням 360 градусів і надалі ділитися відзнятими роликами.
Huawei поки не поспішає ділитися технічними характеристиками камери Honor VR Camera. Також не повідомляється інформація про терміни початку продажів і ціну пристрою. Ймовірно, подробиці будуть оголошені під час проведення виставки Mobile World Congress 2017.
Нагадаємо, компанії lifecell, Huawei і Ericsson підписали меморандум про сприяння розвитку п'ятого покоління мобільного зв'язку в Україні.
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