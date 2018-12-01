Компанія Lucky Labs спростовує інформацію про обшуки СБУ
Про це у коментарі "Громадському" повідомила речниця Lucky Labs.
"Хтось від імені нашої прес-служби здійснював розсилку неперевіреної інформації", - повідомила вона.
За її словами, наразі проводиться перевірка, хто міг розсилати неправдиві повідомлення.
Раніше деякі інтернет-видання з посиланням на прес-реліз Lucky Labs повідомили про те, що СБУ проводить обшуки в IT-компанії.
Повідомлялось, що нібито правоохоронці почали обшук без належних документів.
Довідка: Lucky Labs заснована в 2006 році в Києві, на даний момент в компанії працює близько 500 співробітників, серед розробок компанії більше 100 ігор, в тому числі Playson і AdWise. Її центральний офіс знаходиться в Києві. Також у компанії є офіси в Москві, Одесі, на Кіпрі і Мальті.
Нагадаємо, що в наприкінці 2015 року в компанії вже проводилися обшуки. За офіційною версією компанію підозрювали у фінансуванні терористів так званих "ДНР" і "ЛНР".
На початку 2016 року силовики проводили обшуки в одному з офісів Ем Айті Компані, до складу якої входить компанія Lucky Labs.
У липні 2017 року Lucky Labs спростувала в ряді ЗМІ матеріали про її причетність до масштабної кібератаки і поширенню шкідливого вірусу Petya.А.
"Матеріали носили ознаки класичної замовної кампанії: публікація голослівного звинувачення в блозі і подальша передрук без яких би то не було надійних джерел. Вважаємо, що у нової піар-атаки той же замовник, який стоїть за всіма атаками проти Lucky Labs в останні два роки", - говорилося тоді в прес-релізі.
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