Компанія Маска почала повномасштабні випробування швидкісної транспортної системи Hyperloop

Передбачається, що розвиток Hyperloop дозволить істотно прискорити переміщення людей і зменшити затори на дорогах

Американська компанія The Boring Company Ілона Маска заявила про початок повномасштабних випробувань швидкісної транспортної системи Hyperloop.

Про це компанія повідомила у Тwitter.

"Розпочато повномасштабне випробування Hyperloop" - заявили в The Boring Company.

Зазначається, що до свого поста у соцмережі компанія також прикріпила дві світлини, на яких видно електромобіль Tesla у Hyperloop.

Як відомо, концепцію транспортної системи Hyperloop у 2013 році запропонував американський підприємець Ілон Маск. Вона передбачає створення системи, в якій пасажирські капсули переміщаються по трубах зі зниженим тиском на швидкості, близькій до швидкості звуку. Передбачається, що розвиток Hyperloop дозволить істотно прискорити переміщення людей і зменшити затори на дорогах.