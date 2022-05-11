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Компанія Маска почала повномасштабні випробування швидкісної транспортної системи Hyperloop

Ольга
Матарикіна
Передбачається, що розвиток Hyperloop дозволить істотно прискорити переміщення людей і зменшити затори на дорогах
Компанія Маска почала повномасштабні випробування швидкісної транспортної системи Hyperloop Фото: VIRGIN HYPERLOOP ONE
Американська компанія The Boring Company Ілона Маска заявила про початок повномасштабних випробувань швидкісної транспортної системи Hyperloop.
 
Про це компанія повідомила у Тwitter.
 
"Розпочато повномасштабне випробування Hyperloop" - заявили в The Boring Company.
 
Зазначається, що до свого поста у соцмережі компанія також прикріпила дві світлини, на яких видно електромобіль Tesla у Hyperloop.
 
 
 
Як відомо, концепцію транспортної системи Hyperloop у 2013 році запропонував американський підприємець Ілон Маск. Вона передбачає створення системи, в якій пасажирські капсули переміщаються по трубах зі зниженим тиском на швидкості, близькій до швидкості звуку. Передбачається, що розвиток Hyperloop дозволить істотно прискорити переміщення людей і зменшити затори на дорогах.
 
 
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05 11 2022 13:20
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