Завдяки СБУ компанія Медведчука поставляла найбільше автогазу в Україну

Найбільший обсяг автогазу в лютому в Україну було поставлено з заводів російської держкомпанії "Роснефть"

Компанія "Глуско Україна" у лютому 2017 року завезла в Україну найбільший обсяг скрапленого вуглекислого газу (СВГ), вона поставила майже кожну третю тону палива.

Найбільший обсяг автогазу в лютому в Україну було поставлено з заводів російської держкомпанії "Роснефть", тоді як в січні поставки переважно йшли з "Газпрому". Про це пише видання "OilNews".

Загалом, 15,9 тис тон з 16,9 тис тон СВГ заводів "Роснефть" було спрямовано на адресу компаній "Креатив Трейдинг" та "Глуско Україна" через трейдерів Glusco Enerdgy, Gikka Limited и Wexler Global. В таблиці ці поставки враховані як поставки на "Глуско".



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Нагадаємо, наприкінці 2016 року Енергетична митниця ДФС на підставі листа СБУ зупинила оформлення декількох партій автопального, щоб перевірити на предмет наявності вибухонебезпечних речовин. СБУ також зобов’язало "Укрзалізницю" перевірити затримані цистерни на предмет несправності.

На початку лютого Мінекономрозвитку на вимогу першого СБУ ввело санкції проти 16 компаній-імпортерів газу через кримінальне провадження щодло фінансування тероризму.

В кінці лютого на підставі листа СБУ, підписаного першим заступником голови Павлом Демчиною, Мінеконорозвитку та торгівлі зняло санкції з компаній.

"Глуско Україна" є ексклюзивним поставщиком автогазу "Роснефти", компанія нещодавно уклала угоду про зберігання газу з пулом облгазів ("Дніпрорегіонгаз", "Харківрегіонгаз", ДП "Пропан" і т.п.).

Компанія "Глуско Україна" вийшла на ринок продажу зрідженого автогазу як раз під час протистояння імпортерів з СБУ. Ця фірма, а також "Креатив Трейдинг", "Wexler Global LP" (Британія), "Gikka Limited" (Британські Віргінські острови) раніше не були не були помічені в імпортуванні таких великих обсягів зрідженого газу і за даними видань "Українська правда" та Liga.net мають зв’язки з Віктором Медведчуком, який офіційно спростовує свою причетність до групи компаній "Глуско".

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Засновником "Глуско Україна" є швейцарська фірма "Протон енерджі груп СА", бенефіціаром вказаний громадянин Ізраїлю Нісан Моісеєв, який проживає у Швейцарії. Директором української фірми є Оксана Демченко. Вона також очолює ТОВ "РН- бізнессервіс-Україна", чиїми засновниками є російські фірми "РН-бізнессервіс" (Нижнєвартовськ) і "Нєфть-актив" (Москва).

ТОВ "Креатив Трейдинг" зареєстроване у Києві на Ігоря Надточія, директором є Вікторія Карташова.