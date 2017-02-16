Компанія Порошенка досі не повернула кредит збанкрутілому банку, - ЗМІ
Компанія президента і його бізнес-партнерів, зокрема першого заступника голови РНБОУ Олега Гладківського та народного депутата від БПП Ігоря Кононенка, взяла 2007 року в банку "Київська Русь" $6 млн. кредиту. У якості застави було внесено будівлю на вулиці Павла Усенка в Києві. Кредит фірма Порошенко і його партнерів не повернула, будівля у столиці також залишилась у фірми. Про це розповідає журналіст Дмитро Гнап у сюжеті для програми розслідувань "Слідство.Інфо".
За словами журналістки "Радіо Свобода" Анастасії Іванцової, яка досліджувала цю тему, потім "Автотранспортне підприємство-2240" оголосило про банкрутство і все майно передала іншій фірмі – "Про Девелопмент Тім". В результаті збанкрутілий банк залишився без застави за кредитом.
"АТП мало віддати банку "Київська Русь" все своє заставне майно, в рахунок свого боргу, але раптом з’являється компанія, яка каже, що ми все це встигли забрати раніше", – пояснює журналістка "Радіо Свобода" Анастасія Іванцова.
Засновником "Про Девелопмент Тім" виявилася віргінська компанія "Інтраком Менеджмент Лімітед", а її власником записаний інший друг президента – заступник генерального директора корпорації Roshen Сергій Зайцев.
"Виходить така ситуація: у нас є боржник, який має віддати банку або гроші, або свою територію, у нас є ймовірно пов’язана з цим боржником компанія, яка стверджує, що встигла забрати все його майно раніше. І в нас є банк, який залишається ні з чим. А потім ще у стані ліквідації перебуває", – додає журналістка Анастасія Іванцова.
Адвокат Тетяна Кілічава, яка допомагає повернути вкладникам "Київської Русі" заощадження з банку, стверджує, що якби компанія Порошенка повернула банку кредит, а разом з нею те ж саме зробили й інші великі боржники, це дозволило би виплатити всі депозити, які звичайні вкладники втратили на рахунках збанкрутілої фінустанови.
Нагадаємо, у липні 2015 року Нацбанк відкликав ліцензію в банку "Київська Русь" та ухвалив рішення про його ліквідацію.
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