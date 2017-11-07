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Компанія Ryanair надасть клієнтам компенсацію за куплені квитки

Авіакомпанія пропонує два шляхи вирішення проблеми
Компанія Ryanair розіслала клієнтам, які купили квитки в/із аеропорту "Бориспіль"і "Львів" лист з докладною інструкцією
Компанія Ryanair надасть клієнтам компенсацію за куплені квитки Фото: flugzeuge.de

Згідно з інструкцією, авіакомпанія пропонує два виходи із становища:

- Отримати повну компенсацію грошей за квитки;

- Безкоштовно перебронювати квитки на інші рейси компанії в найближчому аеропорту.

Зазначено, якщо клієнт не знаходить альтернативного рейсу, гроші за квитки будуть відшкодовані протягом 21 дня.

"Райнер щиро вибачається за незручності, заподіяні скасуванням рейсу", -  повідомляє "Економічна правда".

Нагадаємо, що в понеділок, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.

Після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Ryanair, швидше за все, відмовиться виходити на український ринок. На думку Омеляна, винні в цьому голова наглядової ради і власник авіакомпанії МАУ Арон Майберг та гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.

Згодом ірландська лоу-кост-авіакомпанія призупинила продаж квитків в усіх напрямках з Києва та Львова.

 

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11 07 2017 19:45
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