Компанія Тіллерсона просить уряд США зробити виняток в антиросійських санкціях, - ЗМІ
Американський енергетичний гігант ExxonMobil просить уряд США зробити виняток в санкціях проти Росії й дозволити йому розробляти спільні проекти з російською "Роснефтью". Про наявність відповідного запиту з боку корпорації повідомило в середу, 19 квітня, американське видання The Wall Street Journal з посиланням на власні анонімні джерела. Згодом про це написала й агенція AP, наводячи власні джерела.
Так, менеджерів ExxonMobil цікавить спільна з "Роснефтью" розробка нафтових родовищ в районі Чорного моря. Ухвалене ще 2011 року спільне партнерство також стосувалося проектів у Арктиці. На заваді реалізації угоди стала анексія Росією Криму та подальші події на Донбасі й санкції США проти РФ.
У самій корпорації на запит журналістів відмовилися коментувати переговори з представниками американського уряду. Раніше повідомлялося, що у 2015-16 роках міністерство фінансів США дозволило ExxonMobil проводити "обмежені адміністративні дії" спільно з "Роснефтью".
Долю запиту може ускладнити нинішнє розслідування Конгресу інформації про втручання Росії в американські вибори та зв'язки між РФ та деякими представниками команди Дональда Трампа. Крім того, теперішній держсекретар США Рекс Тіллерсон до свого призначення на цю посаду був головою правління та ради директорів ExxonMobil.
Нагадаємо, що обраний президент США Дональд Трамп номінував Рекса Тіллерсона на посаду держсекретаря 13 січня 2016 року. На посаді голови Exxon Mobil Тіллерсон неодноразово бував у Росії і підтримував контакти з російським керівництвом.
Він кілька разів зустрічався з Володимиром Путіним. У пресі Тіллерсона часто називають "другом Путіна". Він виступав проти санкцій, які Захід ввів щодо Росії після анексії Криму та початку збройного конфлікту на сході України.
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