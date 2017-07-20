Компанія Тіллерсона виплатить штраф сумою $2 млн за зв'язки з Сечіним
Сечін знаходився у момент підписання договорів під санкціями США, повідомляє ВВС.
У період між 14 травня і 23 травня 2014 року керівники підконтрольних ExxonMobil американських підприємств підписали вісім контрактів, пов'язаних з нафтогазовими проектами в Росії.
На той момент Сечін вже був включений в створений за місяць до цього список санкцій : він потрапив в нього 28 квітня 2014 року. Очолювана ним компанія "Роснефть" теж потрапила в цей список, але вже після укладення договорів - 16 липня 2014 року.
Головою ради директорів ExxonMobil на момент укладення угод був Рекс Тіллерсон, який тепер став держсекретарем США. Тіллерсон був відомий непоганими стосунками з російським бізнесом: ще в 1990-х роках він був представником ExxonMobil в Росії.
Нагадаємо, у квітні Міністерство фінансів США заявило, що не буде відмовлятися від санкцій проти Росії для компанії Exxon Mobil або інших енергетичних компаній.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат