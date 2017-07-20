Компанія Тіллерсона виплатить штраф сумою $2 млн за зв'язки з Сечіним

Департамент міністерства фінансів США оштрафував нафтову компанію ExxonMobil на $2 млн через угоди, які вона уклала з главою компанії "Роснефть" Ігорем Сечіним.

Сечін знаходився у момент підписання договорів під санкціями США, повідомляє ВВС.

У період між 14 травня і 23 травня 2014 року керівники підконтрольних ExxonMobil американських підприємств підписали вісім контрактів, пов'язаних з нафтогазовими проектами в Росії.

На той момент Сечін вже був включений в створений за місяць до цього список санкцій : він потрапив в нього 28 квітня 2014 року. Очолювана ним компанія "Роснефть" теж потрапила в цей список, але вже після укладення договорів - 16 липня 2014 року.

Головою ради директорів ExxonMobil на момент укладення угод був Рекс Тіллерсон, який тепер став держсекретарем США. Тіллерсон був відомий непоганими стосунками з російським бізнесом: ще в 1990-х роках він був представником ExxonMobil в Росії.

Нагадаємо, у квітні Міністерство фінансів США заявило, що не буде відмовлятися від санкцій проти Росії для компанії Exxon Mobil або інших енергетичних компаній.