Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Компанія Тіллерсона виплатить штраф сумою $2 млн за зв'язки з Сечіним

Сечін знаходився у момент підписання договорів під санкціями США
Департамент міністерства фінансів США оштрафував нафтову компанію ExxonMobil на $2 млн через угоди, які вона уклала з главою компанії "Роснефть" Ігорем Сечіним.
Компанія Тіллерсона виплатить штраф сумою $2 млн за зв Фото: novostienergetiki.ru

Сечін знаходився у момент підписання договорів під санкціями США, повідомляє ВВС.

У період між 14 травня і 23 травня 2014 року керівники підконтрольних ExxonMobil американських підприємств підписали вісім контрактів, пов'язаних з нафтогазовими проектами в Росії.

На той момент Сечін вже був включений в створений за місяць до цього список санкцій : він потрапив в нього 28 квітня 2014 року. Очолювана ним компанія "Роснефть" теж потрапила в цей список, але вже після укладення договорів - 16 липня 2014 року.

Головою ради директорів ExxonMobil на момент укладення угод був Рекс Тіллерсон, який тепер став держсекретарем США. Тіллерсон був відомий непоганими стосунками з російським бізнесом: ще в 1990-х роках він був представником ExxonMobil в Росії.

Нагадаємо, у квітні Міністерство фінансів США заявило, що не буде відмовлятися від санкцій проти Росії для компанії Exxon Mobil або інших енергетичних компаній.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

20 07 2017 19:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.