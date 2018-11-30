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Компанія українця потрапила в програму NASA з бюджетом понад 2,6 мільярда доларів

Компанія позмагається за гроші агентства, всього понад 2,6 мільярда доларів
Космічне агентство NASA опублікувало список з дев'яти американських компаній, з якими співпрацюватиме над відправкою апаратів у рамках програми NASA CLPS, в тому числі - заснована українцем Firefly Aerospace.
Компанія українця потрапила в програму NASA з бюджетом понад 2,6 мільярда доларів Фото: Itc

Ці компанії зможуть позмагатися за гроші агентства, всього понад 2,6 мільярда доларів, надаючи послуги з доставки наукових вантажів або техніки на поверхню Місяця, повідомляє Delo.ua.

У список NASA потрапили Lockheed Martin, Astrobotic, Moon Express, Masten Space Systems, Deep Space Systems, Draper, Intuitive Machines, Orbit Beyond і Firefly Aerospace. У останньої - українське коріння.

Компанія створена на базі Firefly Space Systems, яку в 2017 році викупив і перезапустив український підприємець і засновник Noosphere Ventures Максим Поляков.

Firefly Aerospace розробляє легкі транспортники для доставки вантажів на навколоземну орбіту. Її головний офіс знаходиться у США, а R&D-центр (науково-дослідний і дослідно-конструкторський центр) підприємства відкрився у Дніпрі. Там розробляють електрореактивних двигун і супутник.

Компанія ще не проводила тестові або комерційні пуски - перші випробування намічені на 2019 рік, коли вона отримає доступ до космодрому.

Нагадаємо, Державне космічне агентство України та Європейська Комісія підписали Угоду про співробітництво.

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30 11 2018 18:59
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