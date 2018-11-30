Компанія українця потрапила в програму NASA з бюджетом понад 2,6 мільярда доларів
Ці компанії зможуть позмагатися за гроші агентства, всього понад 2,6 мільярда доларів, надаючи послуги з доставки наукових вантажів або техніки на поверхню Місяця, повідомляє Delo.ua.
У список NASA потрапили Lockheed Martin, Astrobotic, Moon Express, Masten Space Systems, Deep Space Systems, Draper, Intuitive Machines, Orbit Beyond і Firefly Aerospace. У останньої - українське коріння.
Компанія створена на базі Firefly Space Systems, яку в 2017 році викупив і перезапустив український підприємець і засновник Noosphere Ventures Максим Поляков.
Firefly Aerospace розробляє легкі транспортники для доставки вантажів на навколоземну орбіту. Її головний офіс знаходиться у США, а R&D-центр (науково-дослідний і дослідно-конструкторський центр) підприємства відкрився у Дніпрі. Там розробляють електрореактивних двигун і супутник.
Компанія ще не проводила тестові або комерційні пуски - перші випробування намічені на 2019 рік, коли вона отримає доступ до космодрому.
Нагадаємо, Державне космічне агентство України та Європейська Комісія підписали Угоду про співробітництво.
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