Компанія "Воля" заблокувала в окупованому Севастополі "Вконтакте", "Яндекс" і mail.ru
"Тисячі городян залишилися без доступу до електронної пошти, контактів у соціальних мережах, бізнес-можливостей і сервісів", - повідомляє видання ForPost.
На сайті компанії опубліковано повідомлення українською мовою, де пояснюється, що сталося.
Жителі міста підтвердили LIGA.net інформацію про блокування соцмереж.
"Сьогодні вранці не змогла завантажити свою сторінку Вконтакте, не можу сказати, що це мене порадувало, оскільки там я займаюся продажем дитячих іграшок, ніякої політики", - зазначила виданню місцева мешканка Севастополя Анна.
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Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичних осіб та російських компаній.
У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".
Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.
Разом з тим, керівник служби з питань інформаційної безпеки Ради національної безпеки і оборони Валентин Петров заявив, що українців, які користуються російськими соціальними мережами в обхід блокування, не будуть переслідувати.
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