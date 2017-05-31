Компанія "Воля" заблокувала в окупованому Севастополі "Вконтакте", "Яндекс" і mail.ru

На сайті компанії опубліковано повідомлення про блокування українською мовою

Сьогодні, 31 травня, український телекомунікаційний провайдер Воля, що працює на території окупованого Криму, виконала указ Президента Петра Порошенка і заблокувала для своїх користувачів на території окупованого Севастополя доступ до ресурсів "Яндекс", "Майл" і "ВКонтакте".

"Тисячі городян залишилися без доступу до електронної пошти, контактів у соціальних мережах, бізнес-можливостей і сервісів", - повідомляє видання ForPost.

На сайті компанії опубліковано повідомлення українською мовою, де пояснюється, що сталося.

Жителі міста підтвердили LIGA.net інформацію про блокування соцмереж.

"Сьогодні вранці не змогла завантажити свою сторінку Вконтакте, не можу сказати, що це мене порадувало, оскільки там я займаюся продажем дитячих іграшок, ніякої політики", - зазначила виданню місцева мешканка Севастополя Анна.

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Нагадаємо, що у вівторок, 16 травня, Президент України Петро Порошенко підписав указ про розширення санкцій проти юридичних осіб та російських компаній.

У рішенні РНБО зазначається, що інтернет-провайдерам забороняється надавати послуги з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсів сервісів Mail.ru і заборонити доступ до "Вконтакте" і "Однокласники".

Указ Президента про розширення санцій щодо РФ вступить в силу не пізніше 1 червня.

Разом з тим, керівник служби з питань інформаційної безпеки Ради національної безпеки і оборони Валентин Петров заявив, що українців, які користуються російськими соціальними мережами в обхід блокування, не будуть переслідувати.