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Компанія YouTube не знайшла доказів втручання Росії у референдум стосовно Brexit

Таку заяву зробила директор компанії зі зв'язків з державними компаніями Джуніпер Даунс
Компанія YouTube не знайшла доказів російського втручання в кампанію з нагоди референдуму щодо виходу Британії з ЄС у 2016 році.
Компанія YouTube не знайшла доказів втручання Росії у референдум стосовно Brexit Фото: gettyimages.com

Про це повідомляє Reuters з посиланням на директора компанії зі зв'язків з державними компаніями Джуніпер Даунс.

"Ми не знайшли жодних доказів російського втручання у референдум щодо Brexit" - сказала вона.

Як повідомлялося, Facebook Inc. проведе більш докладне розслідування щодо втручання Росії на кампанію перед референдумом щодо виходу Британії з ЄС.

Facebook і Twitter раніше заявили, що виявили мінімальне використання своїх платформ порівняно з більш всеосяжною російською дезінформаційною кампанією перед президентськими виборами в США. 

Нагадаємо, у жовтні компанія Google виключила "Russia Today" з добірки преміальних відеоресурсів YouTube, які компанія продає рекламодавцям.

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08 02 2018 18:49
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