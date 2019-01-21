Компанія Зеленського отримала від Мінкульту Росії 35 млн рублів у 2017 році

Російська компанія "Грін філмс", співвласником якої є комік Володимир Зеленський, отримала 35 млн рублів від Міністерства культури РФ на виробництво фільму "Вниз".

Інформацію оприлюднило видання "Настоящее время" з посиланням на угоду 054-11-975/1 в реєстрі субсидій федерального бюджету РФ.

Кінцевим власником "Грін філмс" через компанію на Кіпрі є Зеленський, який заявив про свої наміри балотуватися в президенти.

В інтерв'ю "Схемам" Зеленський відмовився говорити про свою компанію в Росії, а пізніше записав ролик, де заперечував, що в нього є бізнес у РФ. Однак через кілька днів він підтвердив, що "Грін філмс" продовжує працювати в Росії. Зеленський розповів, що компанія була передана в управління, і заявку на державне фінансування в Росії подавали інші люди, "ті, хто займаються цією компанією".

Він також заявив, що "найближчим часом" вийде з кіпрської компанії, якій належить "Грін філмс".

Зеленський розповів, що його компанія "Квартал 95" продовжує отримувати роялті за продукти, вироблені до 2014 року, - анексії Криму Росією і початку бойових дій на Донбасі. Наприклад, за серіал "Свати".

Нагадаємо, що журналісти знайшли в Зеленського три діючі російські компанії, які займаються виробництвом кіно-, відеофільмів і телевізійних програм: "Вайсберг Пікчерс", "Платінумфільм" і "Грін філмс". Засновником усіх трьох є кіпрська компанія Green Family LTD. Ця ж компанія є співзасновником ТОВ "Квартал 95" в Україні, а її кінцевими бенефіціарами вказані Володимир Зеленський, його бізнес-партнери Андрій Яковлєв, Борис і Сергій Шефір та соратник Ігоря Коломойського Тимур Міндіч.

У Росії ці три компанії з 2014-го по 2017 рік заробили близько $13 мільйонів.

Зеленський в інтерв'ю в грудні 2018 року говорив, що останній фільм у Росії він робив у 2012 році, в ефір він вийшов у 2014-му.