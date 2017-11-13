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Компанію Amazon звинувачують у руйнуванні духу Різдва

Amazon випустила рекламу, де подарунки замість Санти приносить тато
Батьки дітей звинуватили Amazon в тому, що нова реклама компанії змушує дітей вірити в те, що Санта-Клауса не існує.
Компанію Amazon звинувачують у руйнуванні духу Різдва Фото: youtube.com

Британське відділення Amazon 6 листопада випустило серію різдвяної реклами. За сюжетом одного з роликів, батько приносить додому різдвяні подарунки і ховає їх від дітей, щоб самому покласти під ялинку, повідомляє The Sun.

На думку батьків, така реклама "руйнує дітям свято", змушує думати, що чоловік у ролику і є Санта-Клаус і "ставити незручні запитання".

"Що ж, тепер Amazon приносить Різдво? Це неприємно, що дітям, які вірять у Санту, показують, як батько носиться з подарунками, купленими на Amazon. Це вбиває Різдво", – наводить Daily Mail слова одного з батьків.

Після негативних відгуків Amazon пояснив, що не хотів нашкодити духу Різдва. Реклама не була спрямована на те, щоб діти менше вірили в Санта-Клауса, підкреслили в компанії.

"Санта-Клаус і його ельфи без сумніву будуть багато працювати, щоб доставити хлопчикам і дівчаткам подарунки по всьому світу. А (в ролику, – ред.) це просто ще один прояв любові від батьків", – зазначили представники Amazon.

Нагадаємо, президенту США Дональду Трампу знадобився один твіт і дві години часу, щоб обвалити вартість акцій Amazon і зменшити ринкову вартість компанії Джеффа Безоса на $5,7 млрд.

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13 11 2017 21:10
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