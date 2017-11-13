Компанію Amazon звинувачують у руйнуванні духу Різдва
Британське відділення Amazon 6 листопада випустило серію різдвяної реклами. За сюжетом одного з роликів, батько приносить додому різдвяні подарунки і ховає їх від дітей, щоб самому покласти під ялинку, повідомляє The Sun.
На думку батьків, така реклама "руйнує дітям свято", змушує думати, що чоловік у ролику і є Санта-Клаус і "ставити незручні запитання".
"Що ж, тепер Amazon приносить Різдво? Це неприємно, що дітям, які вірять у Санту, показують, як батько носиться з подарунками, купленими на Amazon. Це вбиває Різдво", – наводить Daily Mail слова одного з батьків.
Після негативних відгуків Amazon пояснив, що не хотів нашкодити духу Різдва. Реклама не була спрямована на те, щоб діти менше вірили в Санта-Клауса, підкреслили в компанії.
"Санта-Клаус і його ельфи без сумніву будуть багато працювати, щоб доставити хлопчикам і дівчаткам подарунки по всьому світу. А (в ролику, – ред.) це просто ще один прояв любові від батьків", – зазначили представники Amazon.
Нагадаємо, президенту США Дональду Трампу знадобився один твіт і дві години часу, щоб обвалити вартість акцій Amazon і зменшити ринкову вартість компанії Джеффа Безоса на $5,7 млрд.
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