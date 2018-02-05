Комплексів Javelin ще немає в розпорядженні Об’єднаних сил, – Наєв

Наєв не надав інформації, коли Javelin поставлять ООС на Донбасі

Командувач операції Об’єднаних сил на Донбасі Сергій Наєв заявляє, що ООС наразі не мають у своєму розпорядженні протитанкових комплексів Javelin.

Водночас, як заявив він 2 травня в Краматорську, українські військові проходили підготовку з управління Javelin "задовго до отримання цих комплексів", пише "Радіо Свобода".

Наєв не надав інформації, коли Javelin поставлять ООС на Донбасі.

Нагадаємо, що 30 квітня про прибуття Javelin до України повідомили в Державному департаменті США.​

Згодом Президент України Петро Порошенко підтвердив, що американські протитанкові ракетні комплекси Javelin уже в Україні.

У свою чергу міністр оборони України Степан Полторак повідомляв, що практична підготовка української армії з американськими протитанковими ракетними комплексами Javelin розпочнеться 2 травня.