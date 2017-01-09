Композитора Сімпсонів звільнили після 27 років роботи
Про це передає видання Variety.
"Спасибі вам всім за підтримку. На жаль, ці новини - правда", - написав композитор у своєму мікроблозі в Twitter, пославшись на статтю.
За словами Клаузена, йому подзвонив продюсер Сімпсонів Річард Сакаї і сказав, що компанії потрібен "інший вид музики".
Як пише видання, існують припущення про те, що звільнення Клаузера може бути пов'язане з урізанням бюджету шоу.
"Ми надзвичайно цінуємо внесок Альфа Клаузена в Сімпсонів, і він буде продовжувати відігравати роль у шоу", - наводить видання Variety коментар продюсерів мульсеріалу.
Як повідомляє The Hollywood Reporter, автор музики приніс шоу 20 номінацій і дві премії Еммі (в 1997 і 1998 роках).
Клаузер почав працювати з Сімпсонами в 1990 році, на його рахунку більше 560 епізодів мультсеріалу.
Нагадаємо, компанія Netflix анонсувала випуск нового мультсеріалу, автором якого буде творець легендарних Сімпсонів Метт Гроунінг.
Також раніше Disney презентував пілотну серію нових "Качиних історій".
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