"Компромат на Порошенка" отримано у співпраці з Наливайченком, - Артеменко

Народний депутат від фракції Радикальної партії Андрій Артеменко повідомив, що компромат на президента Петра Порошенка, який він передав адміністрації Дональда Трампа, він отримав "у співпраці з Валентином Наливайченком".

"Це платіжки стосовно Нацбанку, стосовно оборонки, стосовно офшорних компаній Порошенка і його друзів. Кілька з них прямо підпадають під юрисдикцію США і можуть обернутися кримінальними справами проти президента України в Америці. Це дуже серйозні матеріали... Усі ці документи отримано у співпраці з Валентином Наливайченком. Він повністю в курсі моїх дій. І ми з ним активно співпрацюємо і в Україні, і у США", - заявив Артеменко виданню "Страна".

Метою передачі компромату американцям Артеменко назвав зміну влади в Україні.

Нагадаємо, Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.

Але пропозиція містить більше ніж план урегулювання на Донбасі. Артеменко стверджує, що у нього є докази корумпованості президента України Петра Порошенка, які мають допомогти скинути Порошенка. Артеменко заявив, що він отримав схвалення свого плану з боку помічників президента РФ Володимира Путіна.