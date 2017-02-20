"Компромат на Порошенка" отримано у співпраці з Наливайченком, - Артеменко
"Це платіжки стосовно Нацбанку, стосовно оборонки, стосовно офшорних компаній Порошенка і його друзів. Кілька з них прямо підпадають під юрисдикцію США і можуть обернутися кримінальними справами проти президента України в Америці. Це дуже серйозні матеріали... Усі ці документи отримано у співпраці з Валентином Наливайченком. Він повністю в курсі моїх дій. І ми з ним активно співпрацюємо і в Україні, і у США", - заявив Артеменко виданню "Страна".
Метою передачі компромату американцям Артеменко назвав зміну влади в Україні.
Нагадаємо, Андрій Артеменко передав колишньому раднику президента Дональда Трампа Майклу Флінну план нормалізації відносин між Україною і Росією для скасування санкцій.
Але пропозиція містить більше ніж план урегулювання на Донбасі. Артеменко стверджує, що у нього є докази корумпованості президента України Петра Порошенка, які мають допомогти скинути Порошенка. Артеменко заявив, що він отримав схвалення свого плану з боку помічників президента РФ Володимира Путіна.
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