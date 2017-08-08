Комуніст Симоненко, який агітує проти ЄС, обрав відпочинок в Іспанії
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Марія Іонова, заступниця голови Комітету ВРУ з питань європейської інтеграції.
"Ніколи не зрозумію, чому ці всі ненависники ЄС відпочивають в ЄС, а не в Криму. В аеропорту Барселони Симоненко власною персоною, ми його часто в Страсбурзі бачимо, і на російських ток-шоу, де він рве сорочку за окупацію. Іспанське вино, бо ж в РФ європейські продукти під санкціями.
Гарно мати українське громадянство і користуватись безвізом, але шкода, що цей політик, який ненавидить Україну, і досі вільно пересувається світом по ненависному йому українському паспорту. Хіба може він до Аграмунта (президента ПАРЄ - Ред.) літав?", - написала вона.
Як відомо, лідер українських комуністів Петро Симоненко засуджує зближення України з Євросоюзом та НАТО.
"Європейська правда" також зазначає, що Петро Симоненко регулярно відвідує країни шенгенської зони - зокрема, під час сесій ПАРЄ він їздить до Страсбурга.
Як стверджує політик, він подорожує на запрошення європейських комуністів, хоча не завжди вдається побачити його у будівлі Ради Європи.
Як відомо, після схвалення законодавства про декомунізацію активність компартії в Україні опинилася поза законом, однак юридична ліквідація партії наразі не завершилася.
Нагадаємо, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення позбавила телеканал "Гамма", який належить Симоненку ліцензії на цифрове мовлення.
Нацрада здійснювала перевірку каналу через ефіри з Симоненком, на яких він допустив висловлювання, що порушували закон про декомунізацію.
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