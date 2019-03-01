Комуністи висунули в президенти Петра Симоненка
Позачерговий з’їзд відбувся 3 січня в Києві. У підсумку делегати з’їзду одностайно підтримали Симоненка як кандидата в президенти, повідомляє "Громадське".
Симоненко під час виступу заявив, що виборча кампанія "буде драматичною за характером і трагічною за наслідками для народу".
Нагадаємо, у грудні 2015 року суд задовольнив позов Мін'юсту та заборонив діяльність КПУ. Партія подала апеляцію, але її розгляд зупинили до вирішення Конституційним судом питання про конституційність заборони комуністичної символіки.
Також, комік та шоумен Володимир Зеленський 31 грудня оголосив, що буде брати участь у майбутніх виборах президента України.
Додамо, що в Об’єднанні "Самопоміч" одностайно проголосували за висунення Андрія Садового на пост кандидата у президенти від партії.
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