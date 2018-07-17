Конфіденційна інформація СММ ОБСЄ потрапила в руки російських спецслужб, - ЗМІ

Внутрішні документи спостерігачів СММ ОБСЄ в Україні просочилися в російську внутрішню розвідувальну службу ФСБ.

Йдеться про внутрішні звіти місії про події на окупованих територіях Донбасу, а також про дані про комунікацію заступника голови СММ Александра Хуга. Серед документів - міні-досьє на членів місії, де описані їхні риси характеру, схильність до вживання алкоголю, фінансове становище, типи жінок, які їм подобаються тощо, повідомляють у розслідуванні ARD magazine Fakt.

Згідно з дослідженням, документи, можливо, надіслав російським агентам один зі співробітників місії ОБСЄ.

"Ми також дуже стурбовані будь-яким порушенням нашої безпеки", - сказав заступник голови СММ Александр Хуг. За його словами, в ОБСЄ перевірять цю ситуацію і вживуть необхідних заходів.

Як повідомляє прес-служба СММ ОБСЄ у Фейсбуці, місія планує вивчити цю заяву.

"Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ в Україні відомо про репортаж програми "Факт" (Fakt) Робітничої співдружності суспільно-правових мовних станцій Федеративної Республіки Німеччина ("ARD"), який вийде в ефір у вівторок, 17 липня. Місія стурбована будь-якими можливими порушеннями безпеки і має намір ретельно вивчити всі заяви відповідно до встановлених процедур", - йдеться в повідомленні СММ ОБСЄ в Україні.

Також у Місії зазначають, що "без належної верифікації" не можуть коментувати або робити припущення "з приводу документів невідомого походження" і висловлюють свою стурбованість.

"Попри це, Місія стурбована, що можливе проникнення може бути потенційним ризиком для її співробітників, ставлячи під загрозу недоторканність їх особистої інформації і їх безпеку. СММ ОБСЄ і далі буде реалізовувати свій мандат, сприяючи миру, стабільності і безпеці в Україні, а також зниженню рівня напруженості", - зазначили в Місії.

Нагадаємо, Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ працює на Донбасі з 2014 року. Незважаючи на статус незалежного спостерігача, представники ОБСЄ були помічені у налагодженні дружніх відносин з бойовиками, наприклад, у 2016 році двоє спостерігачів були на весіллі бойовиків "ЛНР". Незважаючи на заяви СММ про звільнення цих людей, вони продовжують працювати з ОБСЄ. Також кількість представників РФ у складі СММ у 2016-2017 роках істотно збільшилася.