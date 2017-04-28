Конфісковані гроші режиму Януковича витратять на потреби ЗСУ та правоохоронців, - Порошенко
"Першим пріоритетом використання цих грошей буде відновлення боєздатності українського війська, ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, ДПСУ та Нацполіції. Ці кошти мають пійти на будівництво заводу з виробництва боєприпасів, закупівлю новітніх засобів радіоелектронної боротьби, контрбатарейних радарів, новітніх дронів", - заявив Президент Петро Порошенко під час брифінгу, повідомляє Еспресо.TV.
Він зазначив, що вже звернувся до уряду для того, щоб внести зміни до держбюджету з урахуванням цих конфіскованих грошей.
За його словами, використовуючи ці гроші, також варто почати будувати гуртожитки для контрактників та військових готелів для офіцерів на території кожної бригади. Частина грошей також повинна пійти на будівництво реабілітаційного центру для бійців з зони АТО. Також з цієї суми візьмуть гроші на будівництво інфраструктури для незахищених верств населення.
Нагадаємо, суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.
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