Конфлікт між продавцями кавунів і водіями в Одесі завершився стріляниною

В Одесі посварилися продавці баштанних культур і водії. Конфлікт призвів до стрілянини, внаслідок чого постраждали двоє людей.

Як розповіли в поліції Одеської області, до правоохоронців надійшло повідомлення про те, що біля одного з будинків на вулиці Маршала Малиновського чути постріли. На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

"Попередньо встановлено, що конфлікт стався між двома особами, що реалізовували баштанні культури, та двома автомобілістами. Сварка виникла через те, що продавці нібито перегородили торговельною яткою дорогу, що заважало водіям проїхати. В результаті інциденту один із автовласників дістав травматичну зброю і вистрілив у торговців. Один з них отримав поранення в руку та звернувся по медичну допомогу до лікарів, інший отримав незначне поранення вуха", – повідомила поліція.

Обидва водії з місця події втекли. За гарячими слідами втікачів знайшли. Зараз вони у відділі поліції.

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією – ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", – зазначили правоохоронці.



Фото: od.npu.gov.ua



Фото: od.npu.gov.ua

Нагадаємо, у Львові на площі Ринок невідомий вистрілив у скрипальку.