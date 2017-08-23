Конфлікт на українсько-словацькому кордоні завершився стріляниною та перекинутим автомобілем

Автомобіль з українцями на іноземній реєстрації намагався об’їхати контрольний пост

У вівторок, 22 липня, в поліцію Великоберезнянського району, що на Закарпатті, надійшло повідомлення від чергового відділу прикордонної служби "Великий Березний" про те, що на контрольному посту неподалік села Завосино виник конфлікт з місцевими мешканцями.

Правоохоронці встановили, що на контрольному посту неподалік села Завосино прикордонники помітили автомобіль марки "Фольксваген Таурег" іноземної реєстрації, який намагався об’їхати контрольний пост. На вимогу стражів кордону водій джипа зупинився.

Як з’ясувалося, за кермом іномарки перебував 46-річний житель Малого Березного, в якості пасажира був його 47-річний односелець, повідомляє відділі комунікації поліції Закарпатської області.

Обидва чоловіки поводилися неадекватно, почали нецензурно обзивати вартових кордону, на зауваження наряду не реагували. Аби не допустити серйознішого конфлікту, старший прикордонного наряду застосував табельну зброю – здійснив попереджувальний постріл у повітря з автомата Калашникова.

Пасажира вдалось затримати, а водій сів за кермо й спробував втекти з місця пригоди. Оскільки його автомобіль був заблокований транспортом прикордонників, то правопорушник пішов на прорив, пошкодивши шлагбаум контрольного поста.

Його почали переслідувати. Дорогою водій джипа не впорався з керуванням, наїхав на камінь, внаслідок чого автомобіль перекинувся.

Обох чоловіків прикордонним нарядом було затримано та доставлено до відділу прикордонної служби "Великий Березний" для вирішення питання щодо притягнення їх до адміністративної відповідальності за ст.202 КУпАП(Порушення прикордонного режиму).

Поліція Великого Березного розпочала за даним фактом розслідування. У діях водія позашляховика вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.342 Кримінального кодексу України (Опір представникові влади, працівнику правоохоронного органу). Обставини конфлікту на кордоні з’ясовують слідчі.

Автомобіль поміщено на спецмайданчик Великоберезнянського відділення поліції.

Нагадаємо, що словацькі полісмени передали закарпатським прикордонникам нелегалів, яких затримали 11 серпня неподалік словацького прикордонного села Подгородь.