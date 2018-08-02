Конфлікт навколо “Гулівера": невідомі кидають димові шашки, кувалдами б’ють двері
"Станом на 19 годину на 31, 32 та 33 поверхах БЦ "Гулівер" відбувається конфлікт між представниками компанії-управителя та невстановленими особами, які називають себе представниками власника приміщень або представниками компанії-балансоутримувача будівлі бізнес-центру. На цю хвилину шляхом фізичного тиску представників компанії-управителя витіснили із приміщень на одному з поверхів будівлі", - йдеться у повідомленні відомства у Facebook.
У АРМА зазначають, що невстановлені особи застосовують димові шашки, внаслідок чого спрацювала пожежна сигналізація. Кувалдами руйнуються вхідні двері, конфлікт загострюється.
Національне агентство розцінює такі дії як злісне порушення ухвали суду, що є кримінально караним діянням.
Як повідомлялося, у столичному Gulliver сьогодні представники Нацагентства з повернення вкрадених активів брали під своє управління приміщення в бізнес-центрі. Серед них і редакція видання "Вести", яка з ранку заявила про обшуки. Ближче надвечір в агентстві заявили про наявність озброєних людей, які заблокували частину будівлі БЦ.
Згодом повідомили, що з бізнес-центру Gulliver евакуйовують людей через пожежу, яка спалахнула на 32-му поверсі, де розташований офіс медіахолдингу "Вести".
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