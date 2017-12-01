Конфлікт у Лук'янівському СІЗО: один із "торнадівців" після свідчень у суді відрізав собі вухо
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на джерело. Глєбов дав свідчення, в яких визнав, що "торнадіовці" незаконно утримували людей в підвалі, і назвав імена 5 потерпілих.
Після дачі показань між Глєбовим і колишнім командиром "Торнадо" Русланом Онищенко відбулася словесна перепалка, в ході якої Онищенко погрожував і знущався над Глєбовим.
Під час етапування з суду до Лук'янівського СІЗО, за інформацією джерела, Глєбов відрізав собі вухо.
"Торнадівці" перебуваючи в боксі розподільника стали вимагати викликати лікаря до підсудного Глєбова для надання йому першої медичної допомоги. Однак лікар прибув не відразу, так як адміністрація СІЗО побоювалася, що його візьмуть у заручники. В боксах заарештовані і конвоїри надавали потерпілому першу медичну допомогу.
"Ніякого конфлікту між охороною і підслідними не було, ніхто нікого в заручники не брав", – повідомили вони. Глєбов під конвоєм був госпіталізований в одну зі столичних лікарень. Наразі, як повідомляють джерела видання, підсудний Максим Глєбов прооперований в одній зі столичних лікарень.
"Вухо лікарі йому пришили", - повідомив співрозмовник видання. Також він додав, що його конвоювали назад у СІЗО. За повідомленнями іншого джерела, зараз у суді вирішується питання про те, щоб частину "торнадівців" з Лук'янівського СІЗО перевести в інший слідчий ізолятор.
Нагадаємо, волонтер Роман Синіцин повідомив про те, що ввечері в середу, 11 січня, колишні бійці батальйону Торнадо вчинили напад на охорону Лук'янівського СІЗО в Києві.
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