Конфлікт з КНДР потрібно вирішувати дипломатично, а не так, як пропонує Трамп, - Меркель
В інтерв'ю DW вона зазначила, що ставку в урегулюванні кризи треба робити на дипломатію.
"Ми вважаємо будь-яку форму військового вирішення абсолютно неприйнятною і робимо ставку на дипломатичні зусилля", - сказала канцлерка ФРН. Очільниця уряду Німеччини також наголосила, що правильною відповіддю для подолання північнокорейської кризи є "міжнародні санкції та їхня реалізація".
На запитання, чи пропонує вона посередництво в урегулюванні конфлікту довколо ядерної та ракетної програм КНДР, Меркель сказала, що Німеччина може виступити посередником. Як позитивний приклад вона навела зокрема ядерну угоду з Іраном, в переговорах щодо якої брала участь і німецька сторона.
"Хоча географічно це далеко від Німеччини, цей конфлікт стосується також і нас. І тому я готова - і міністр закордонних справ готовий - брати на себе відповідальність", - сказала Меркель в інтерв'ю DW.
Водночас канцлерка ФРН зазначила, що її непокоять кризи довколо Північної Кореї, в Сирії, що вона також багато розмірковує про "питання Росії та України", але вона не має страху, натомість думає, як може знайти вирішення проблеми.
Нагадаємо, вчора, 20 вересня, в ході свого виступу на сесії Генеральної асамблеї ООН президент США Дональд Трамп заявив, що якщо режим Кіма буде продовжувати загрожувати США, "ми не матимемо іншого вибору, як повністю знищити Північну Корею". Прийшов час для Північної Кореї усвідомити, що слід відмовитися від ядерної зброї і що денуклеаризацяя КНДР - єдиний спосіб знайти мирне вирішення Корейського конфлікту", - заявив президент США.
Зазначимо, КНДР пригрозила за допомогою ядерного удару відправити Японію на дно океану, а США занурити в "попіл і темряву".
Раніше, Північна Корея відкинула резолюцію Радбезу ООН про посилення санкцій і пригрозила США "найбільшим болем" в історії.
3 вересня КНДР повідомила про успішне випробування водневої бомби. За даними Південної Кореї, потужність заряду, можливо, склала до 100 кілотонн. Це приблизно в чотири-п'ять разів сильніше, ніж ядерна бомба, скинута на японське місто Нагасакі в 1945 році під час Другої світової війни.
Це було вже шосте ядерне випробування КНДР із 2006 року.
Світова спільнота різко засудила провокації КНДР. Зокрема, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий задіяти ядерні можливості, щоб захистити себе і своїх союзників.
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