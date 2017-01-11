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Конфлікт з рейдерським захопленням військового об'єкта в Одесі залагоджено, - глава ОДА

Паркан приватної компанії на території військового аеродрому демонтували
Глава Одеської ОДА Максим Степанов заявив, що конфлікт між будівельниками і військовими через ділянку військового аеродрому Шкільний залагоджено.
Конфлікт з рейдерським захопленням військового об Фото: rbc.ua

За даними Степанова, паркан з території військового об'єкту демонтували, пише Думська.

"Треба розуміти. Що майно, яке належить армії, є недоторканним, а події минулого тижня неприпустимі. По суті, комерційній конторі потрібен невеликий шматочок землі на короткий термін. Але використовувати його можна тільки з дозволу військових", - сказав Степанов.

Він сказав, що забудовник направив в Міноборони і ОДА лист на узгодження, і його вже підписали.

"З військовими домовилися про створення чіткого реєстру землі", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, в Міноборони вважають, що в неділю було скоєно рейдерський напад на території військової частини А-3571 (військового "Шкільного аеродрому") в Одесі

Раніше радник голови поліції Одещини Руслан Форостяк спростував спробу рейдерського захоплення військової частини під Одесою.

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01 11 2017 22:28
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