Конфлікт з рейдерським захопленням військового об'єкта в Одесі залагоджено, - глава ОДА

Глава Одеської ОДА Максим Степанов заявив, що конфлікт між будівельниками і військовими через ділянку військового аеродрому Шкільний залагоджено.

За даними Степанова, паркан з території військового об'єкту демонтували, пише Думська.

"Треба розуміти. Що майно, яке належить армії, є недоторканним, а події минулого тижня неприпустимі. По суті, комерційній конторі потрібен невеликий шматочок землі на короткий термін. Але використовувати його можна тільки з дозволу військових", - сказав Степанов.

Він сказав, що забудовник направив в Міноборони і ОДА лист на узгодження, і його вже підписали.

"З військовими домовилися про створення чіткого реєстру землі", - зазначив Степанов.

Нагадаємо, в Міноборони вважають, що в неділю було скоєно рейдерський напад на території військової частини А-3571 (військового "Шкільного аеродрому") в Одесі

Раніше радник голови поліції Одещини Руслан Форостяк спростував спробу рейдерського захоплення військової частини під Одесою.