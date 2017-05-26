Конгрес США не хоче скорочення фіндопомоги Україні
Про це повідомляє "Голос Америки".
"Я думаю, що Конгрес не підтримає пропозицію адміністрації Трампа скоротити надання фінансової допомоги Україні", - заявила Шахін.
За її словами, Україна користується підтримкою обох партій в Палаті представників. Також, в України існує дуже сильна підтримка в Сенаті.
Як відомо, раніше газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела в керівництві США повідомила, що Вашингтон може скоротити обсяг безоплатної військової допомоги десяткам держав, у тому числі Україні, або повністю припинити її надання цим країнам. З документів Держдепартаменту, які потрапили в розпорядження журналістів видання, випливало, що скасування програм може торкнутися В'єтнаму, Колумбії, Лівану, Пакистану, Тунісу, України та Філіппін, інформує "LB.ua".
Країнам, щодо яких ухвалять відповідні рішення, США перестануть надавати на безоплатній основі кошти на придбання різного американського військового обладнання, натомість їм будуть видавати кредити на ці потреби, йшлося в статті. При цьому в Держдепі визнали малоймовірним, що більшість країн братиме їх.
За оцінками видання, йдеться про конвертацію в кредити військової допомоги на 1 млрд доларів. У статті сказано, що деякі з держав, яким США перестануть допомагати, можуть звернутися по підтримку до Росії чи Китаю.
Пізніше цю інформацію офіційно підтвердили в Білому домі.
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