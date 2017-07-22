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Конгрес США оприлюднив законопроект щодо санкцій проти Росії

Голосування відбудеться 25 липня
Конгрес Сполучених Штатів Америки оприлюднив новий законопроект щодо санкцій проти Росії та Ірану.
Конгрес США оприлюднив законопроект щодо санкцій проти Росії Будинок Конгресу США (Капітолій). Фото: Cliffords Photography

Документ опубліковано на сайті Конгресу.

У ньому передбачається скорочення максимального терміну ринкового фінансування банків Росії, які перебувають під діями санкцій, до 14 днів.

Максимальний термін фінансування російських нафтогазових компаній скорочено до 30 днів.

Крім того, законопроект дає можливість президенту США вводити санкції проти тих, хто буде інвестувати в будівництво російських експортних трубопроводів понад $5 млн за рік або $1 млн одноразово, а також проти тих, хто має намір надати російським проектам послуги, технології або інформаційну підтримку.

Також США продовжать перешкоджати будівництву газопроводу "Північний потік-2", а пріоритетом експорту американських енергоресурсів в законопроекті названі країни Європи.

Згідно з розкладом на сайті, голосування за законопроект відбудеться у вівторок. Воно буде проходити за процедурою, яка передбачає підтримку мінімум двох третин членів палати.

Крім введення додаткових обмежувальних заходів, законопроект у разі схвалення конгресом та підписання президентом США Дональдом Трампом дозволить конгресу перешкоджати ініціативам адміністрації щодо внесення змін до списку санкцій.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розширили санкції проти Ірану, запроваджені у відповідь на дії іранської влади, що підривають безпеку в регіоні.

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