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Конгрес США підтримав виділення Україні $250 мільйонів безпекової допомоги

Палата представників Конгресу США підтримала виділення $250 мільйонів на безпекову допомогу Україні
Палата представників Конгресу США ухвалила проект закону про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони". Сума коштів, яка виділяється Міністерству оборони США для надання безпекової допомоги Україні, визначена в обсязі $250 мільйонів. Із зазначеної суми $50 мільйонів підуть на летальні види озброєнь.
Конгрес США підтримав виділення Україні $250 мільйонів безпекової допомоги Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Про це в четвер, 26 липня, повідомляє посольство України в США.

"До документа включено основні положення проекту "Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки", який передбачає допомогу нашій державі у посиленні власних спроможностей щодо захисту від кібератак. Зокрема, Державному департаментові доручається подати до Конгресу доповідь про стан співробітництва з Україною у сфері кібербезпеки з метою пошуку нових напрямів такої взаємодії та підтримки", – інформують у посольстві.

Тепер проект закону про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони" має бути підтриманий Сенатом та переданий на підпис Президентові США.

Як повідомляв iPress.ua в середу, 26 липня, Конгрес США планує виділити $250 мільйонів на безпекову допомогу Україні у 2019 році.

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26 07 2018 22:24
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