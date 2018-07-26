Конгрес США підтримав виділення Україні $250 мільйонів безпекової допомоги
Про це в четвер, 26 липня, повідомляє посольство України в США.
"До документа включено основні положення проекту "Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки", який передбачає допомогу нашій державі у посиленні власних спроможностей щодо захисту від кібератак. Зокрема, Державному департаментові доручається подати до Конгресу доповідь про стан співробітництва з Україною у сфері кібербезпеки з метою пошуку нових напрямів такої взаємодії та підтримки", – інформують у посольстві.
Тепер проект закону про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони" має бути підтриманий Сенатом та переданий на підпис Президентові США.
Як повідомляв iPress.ua в середу, 26 липня, Конгрес США планує виділити $250 мільйонів на безпекову допомогу Україні у 2019 році.
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