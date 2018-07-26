Конгрес США підтримав виділення Україні $250 мільйонів безпекової допомоги

Про це в четвер, 26 липня, повідомляє посольство України в США.

"До документа включено основні положення проекту "Закону про співпрацю з Україною з питань кібербезпеки", який передбачає допомогу нашій державі у посиленні власних спроможностей щодо захисту від кібератак. Зокрема, Державному департаментові доручається подати до Конгресу доповідь про стан співробітництва з Україною у сфері кібербезпеки з метою пошуку нових напрямів такої взаємодії та підтримки", – інформують у посольстві.

Тепер проект закону про "Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони" має бути підтриманий Сенатом та переданий на підпис Президентові США.