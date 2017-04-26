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Конгрес США вважає, що екс-радник Трампа Флінн отримував гроші від Росії незаконно

Конгресмени кажуть, що Флінн повинен відповісти за порушення закону
Члени комітету палати представників США з нагляду та урядової реформи, що належать як до Республіканської, так і до Демократичної партії, прийшли до висновку, що колишній радник президента Дональда Трампа з нацбезпеки Майкл Флінн порушив законодавство, не вказавши в своїй декларації про доходи виплати від російського телеканалу RT, а також від ряду інших російських компаній.
Конгрес США вважає, що екс-радник Трампа Флінн отримував гроші від Росії незаконно Фото:yahoo.com

"Як колишній офіцер, він просто не міг брати гроші у Росії, Туреччині, і взагалі у кого б то не було... І, судячи з усього, він дійсно взяв ці гроші. Це було неправильно, за порушення закону треба нести відповідальність", - заявив голова комітету Джейсон Чаффетц, повідомляє ВВС.

"Він повинен був отримати дозвіл, повинен був відзвітувати про це, і він цього не зробив. Це серйозна проблема", - додав лідер демократичної меншості в комітеті Елайджа Каммінгс.

Нагадаємо, колишній радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн отримував гроші від російських компаній за виступи з лекціями.

Зокрема, російська державна телевізійна мережа Russia Today заплатила $45 386 колишньому раднику з питань національної безпеки президента США Майклу Флінну за його візит до Москви у 2015 році.

Зазначимо, що радник президента США з національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку ввечері 13 лютого після того, як стало відомо, що міністерство юстиції США попередило адміністрацію Трампа, що Флінн ввів в оману посадових осіб адміністрації щодо його комунікацій з російським послом, і що він потенційно уразливий для шантажу з боку Росії.

Ряд конгресменів від Демократичної партії США зажадали провести розслідування дій Майкла Флінна.

У Росії вважають "параноєю" рішення відправити у відставку радника президента США з національної безпеки Майкла Флінна через його контакти з російською стороною без відома адміністрації США.

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