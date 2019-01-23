Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Конгрес США заборонив Дональду Трампу виводити Сполучені Штати з НАТО

Законопроект блокує будь-які спроби президента вийти з альянсу і забороняє використовувати бюджетні кошти для здійснення такого кроку
Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроект, що забороняє президенту висновок Сполучених Штатів з Північноатлантичного альянсу (НАТО). Підтримали законопроект 357 депутатів, 22 висловилися проти. Ще 54 людини не голосували.
Конгрес США заборонив Дональду Трампу виводити Сполучені Штати з НАТО Фото: apnews.com

Автор документа, демократ Джим Панетта, пояснив, що даний законопроект передбачає "відхилення будь-яких спроб президента вийти з альянсу і забороняє використовувати бюджетні кошти для здійснення такого кроку", інформує Esquire.

Також документ передбачає, що члени НАТО повинні витрачає 2% ВВП на оборону, про що раніше заявляв і сам Трамп. Крім цього, в законопроекті йдеться в необхідності виділення значних коштів на так звану Європейську ініціативу стримування для протидії російській агресії.

Раніше газета The New York Times повідомляла, що Дональд Трамп збирається розглянути питання виходу США з НАТО, якщо його не влаштують темпи нарощування іншими країнами-членами Північноатлантичного альянсу військових витрат.

Також за інформацією видання, в минулому році американський президент не раз висловлювався про бажання вивести США з НАТО, заявляючи, що альянс - це болото для Сполучених Штатів. Однак офіційних заяв з цього приводу Трамп не робив.

Як відомо, Трамп під час саміту в Брюсселі пригрозив виходом США з НАТО, якщо держави-члени не виконають його вимог з підвищення видатків на оборону.

Пізніше Трамп заявив, що за підсумками екстреної зустрічі не розглядає можливість виходу Сполучених Штатів зі складу Альянсу.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 01 2019 10:21
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

Fisher. Історія ветерана АТО, який відкрив рибне кафе у Львові

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.