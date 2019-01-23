Конгрес США заборонив Дональду Трампу виводити Сполучені Штати з НАТО

Законопроект блокує будь-які спроби президента вийти з альянсу і забороняє використовувати бюджетні кошти для здійснення такого кроку

Палата представників Конгресу США проголосувала за законопроект, що забороняє президенту висновок Сполучених Штатів з Північноатлантичного альянсу (НАТО). Підтримали законопроект 357 депутатів, 22 висловилися проти. Ще 54 людини не голосували.

Автор документа, демократ Джим Панетта, пояснив, що даний законопроект передбачає "відхилення будь-яких спроб президента вийти з альянсу і забороняє використовувати бюджетні кошти для здійснення такого кроку", інформує Esquire.

Також документ передбачає, що члени НАТО повинні витрачає 2% ВВП на оборону, про що раніше заявляв і сам Трамп. Крім цього, в законопроекті йдеться в необхідності виділення значних коштів на так звану Європейську ініціативу стримування для протидії російській агресії. Раніше газета The New York Times повідомляла, що Дональд Трамп збирається розглянути питання виходу США з НАТО, якщо його не влаштують темпи нарощування іншими країнами-членами Північноатлантичного альянсу військових витрат.

Також за інформацією видання, в минулому році американський президент не раз висловлювався про бажання вивести США з НАТО, заявляючи, що альянс - це болото для Сполучених Штатів. Однак офіційних заяв з цього приводу Трамп не робив.