Конгрес США збереже підтримку України після проміжних виборів
Посол України в США Оксана Маркарова не бачить ризиків втрати потужної двопартійної підтримки у питаннях надання Україні безпекової допомоги Сполученими Штатами після проміжних виборів до Конгресу США.
Про це пані Маркарова заявила сьогодні під час онлайн-діалогу з академічною спільнотою Львівської політехніки, повідомляє Укрінформ.
"У питаннях безпекової допомоги у нас ніколи не було великих розбіжностей і раніше. Це питання завжди мало дуже чітку двопартійну підтримку, і те, що ми чуємо зараз від конгресменів і сенаторів, які були переобрані і продовжать працювати, і від нових, з якими ми вже зараз починаємо активні контакти, я не бачу ризиків щодо збереження такої потужної двопартійної підтримки", - сказала посол України.
Вона додала, що це потребуватиме багато роботи і постійної залученості, адже допомога Україні відповідає стратегічним інтересам США, їхнім принципам і цінностям, а також оцінкам ризиків того, що перемога росії у війні буде загрозою для всіх демократій.
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