Конгресмен Майкл Маккол закликав Байдена надати Україні далекобійні ракети ATACMS

Республіканець-конгресмен сказав, що адміністрація має надати Україні всю необхідну зброю, щоб "путін та всі агресори зрозуміли, що вони не можуть виграти неспровоковані війни".

Конгресмен від республіканців Майкл Маккол закликав американського президента дати Україні далекобійні ракети ATACMS.

Про це повідомляє CNC News.

Коментуючи відступ окупантів із Херсона, Маккол закликав адміністрацію Байдена озброїти Україну "правильною зброєю".

"Відхід росії підтвердить те, на чому республіканці "акцентували місяцями" – маючи необхідне озброєння, Україна може перемогти російську армію та ще більше розкрити абсурдність спроб диктатора владіміра путіна анексувати українські території", – заявив він

Конгресмен сказав, що адміністрація має надати Україні всю необхідну зброю, включно з ракетами ATACMS, щоб "путін та всі агресори зрозуміли, що вони не можуть виграти неспровоковані війни".

Довідка

ATACMS – американський оперативно-тактичний ракетний комплекс із балістичною ракетою. Для запуску ракет призначені пускові установки M142 HIMARS, M270 MLRS та MARS II. Різні модифікації ATACMS мають дальність стрільби від 165 до 310 км.

Дотепер Україна отримувала до HIMARS снаряди, які б'ють на 70-80 км. ЗСУ використовують HIMARS для ударів по складах, штабах та інших цілях у тилу росіян.