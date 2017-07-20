Конгресмени просять ФБР перевірити доньку Трампа через контакти її чоловіка з Росією

Група конгресменів-демократів у США попросила ФБР перевірити, чи не приховала донька президента Дональда Трампа Іванка контакти чоловіка з представниками російської влади при отриманні дозволу на доступ до секретної інформації.

Конгресмени просять спецслужбу перевірити, чи не виключила Іванка Трамп цю інформацію при заповненні форми для допуску до держтаємниці, коли стала радником в Білому домі, повідомляє The Hill.

У заявці на допуск до держтаємниці є питання про те, чи мав заявник або члени його сім'ї в останні сім років будь-який контакт з іноземним урядом або його представниками. За навмисну ​​брехню при відповіді передбачено покарання до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що чоловік Іванки Трамп Джаред Кушнер, а також її брат Дональд Трамп-молодший зустрічалися влітку 2016 року з російським юристом Наталією Весельніцкая, намагаючись отримати від неї компрометуючу інформацію про суперницю Дональда Трампа щодо президентських виборів Хілларі Клінтон.

У травні газета Thе Washington Post писала, що Кушнер після перемоги Трампа на виборах зустрічався з послом Росії в США Сергієм Кисляком для того, щоб обговорити створення секретного каналу зв'язку між перехідним штабом нового президента і Кремлем.

Джареж Кушнер раніше вніс правки в свою заявку на отримання доступу до держтаємниці, додавши в неї інформацію про приблизно 100 дзвінках і зустрічах з представниками іноземних держав.

Конгрес і ФБР в США вже ведуть розслідування передбачуваного втручання Росії в президентські вибори. У грудні американські спецслужби випустили доповідь, в якому говорилося, що Москва влаштувала кібератаки з метою допомогти кандидату від республіканців здобути перемогу на виборах. Пізніше видання The BuzzFeed опублікувало досьє, в якому стверджувалося, що члени штабу нового президента зустрічалися з російськими чиновниками під час передвиборної кампанії і що у Москви є компромат на Трампа.