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Конгресмени просять ФБР перевірити доньку Трампа через контакти її чоловіка з Росією

Спецслужби припускають, що Іванка Трамп приховувала контакти Джареда Кушнера з російською владою
Група конгресменів-демократів у США попросила ФБР перевірити, чи не приховала донька президента Дональда Трампа Іванка контакти чоловіка з представниками російської влади при отриманні дозволу на доступ до секретної інформації.
Конгресмени просять ФБР перевірити доньку Трампа через контакти її чоловіка з Росією Фото: Leah Puttkammer / Getty Images

Конгресмени просять спецслужбу перевірити, чи не виключила Іванка Трамп цю інформацію при заповненні форми для допуску до держтаємниці, коли стала радником в Білому домі, повідомляє The Hill.

У заявці на допуск до держтаємниці є питання про те, чи мав заявник або члени його сім'ї в останні сім років будь-який контакт з іноземним урядом або його представниками. За навмисну ​​брехню при відповіді передбачено покарання до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що чоловік Іванки Трамп Джаред Кушнер, а також її брат Дональд Трамп-молодший зустрічалися влітку 2016 року з російським юристом Наталією Весельніцкая, намагаючись отримати від неї компрометуючу інформацію про суперницю Дональда Трампа щодо президентських виборів Хілларі Клінтон.

У травні газета Thе Washington Post писала, що Кушнер після перемоги Трампа на виборах зустрічався з послом Росії в США Сергієм Кисляком для того, щоб обговорити створення секретного каналу зв'язку між перехідним штабом нового президента і Кремлем.

Джареж Кушнер раніше вніс правки в свою заявку на отримання доступу до держтаємниці, додавши в неї інформацію про приблизно 100 дзвінках і зустрічах з представниками іноземних держав.

Конгрес і ФБР в США вже ведуть розслідування передбачуваного втручання Росії в президентські вибори. У грудні американські спецслужби випустили доповідь, в якому говорилося, що Москва влаштувала кібератаки з метою допомогти кандидату від республіканців здобути перемогу на виборах. Пізніше видання The BuzzFeed опублікувало досьє, в якому стверджувалося, що члени штабу нового президента зустрічалися з російськими чиновниками під час передвиборної кампанії і що у Москви є компромат на Трампа.

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