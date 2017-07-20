Конгресмени просять ФБР перевірити доньку Трампа через контакти її чоловіка з Росією
Конгресмени просять спецслужбу перевірити, чи не виключила Іванка Трамп цю інформацію при заповненні форми для допуску до держтаємниці, коли стала радником в Білому домі, повідомляє The Hill.
У заявці на допуск до держтаємниці є питання про те, чи мав заявник або члени його сім'ї в останні сім років будь-який контакт з іноземним урядом або його представниками. За навмисну брехню при відповіді передбачено покарання до п'яти років позбавлення волі.
Нагадаємо, що чоловік Іванки Трамп Джаред Кушнер, а також її брат Дональд Трамп-молодший зустрічалися влітку 2016 року з російським юристом Наталією Весельніцкая, намагаючись отримати від неї компрометуючу інформацію про суперницю Дональда Трампа щодо президентських виборів Хілларі Клінтон.
У травні газета Thе Washington Post писала, що Кушнер після перемоги Трампа на виборах зустрічався з послом Росії в США Сергієм Кисляком для того, щоб обговорити створення секретного каналу зв'язку між перехідним штабом нового президента і Кремлем.
Джареж Кушнер раніше вніс правки в свою заявку на отримання доступу до держтаємниці, додавши в неї інформацію про приблизно 100 дзвінках і зустрічах з представниками іноземних держав.
Конгрес і ФБР в США вже ведуть розслідування передбачуваного втручання Росії в президентські вибори. У грудні американські спецслужби випустили доповідь, в якому говорилося, що Москва влаштувала кібератаки з метою допомогти кандидату від республіканців здобути перемогу на виборах. Пізніше видання The BuzzFeed опублікувало досьє, в якому стверджувалося, що члени штабу нового президента зустрічалися з російськими чиновниками під час передвиборної кампанії і що у Москви є компромат на Трампа.
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