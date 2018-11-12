Конкурс з приватизації "Центренерго" скасований, - ЗМІ
Про це на своїй сторінці в Facebook написав експерт з питань енергетики Андрій Герус. Джерела "Економічної правди" підтвердили, що рішення про скасування конкурсу буде оголошено незабаром.
За інформацією співрозмовника ЕП, наразі готується рішення про скасування конкурсу.
"Офіційне повідомлення буде найближчим часом", - сказав він.
За даними співрозмовника, формальною причиною для скасування конкурсу буде те, що один з учасників пов'язаний з Росією.
"Конкурс не може відбутися якщо в ньому братиме участь тільки одна компанія", - додав він.
Раніше iPress.ua повідомляв, що конкурс з продажу державного пакета акцій ПАТ "Центренерго" офіційно стартує 29 жовтня, 13 грудня відбудеться аукціон.
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