Конкурсна комісія ДБР має готовий список із затвердженими кандидатами, - ЗМІ

"Лялькова комісія ДБР" прийшла на засідання з готовими результатами"

Конкурсна комісія Державного бюро розслідувань, яка повинна обрати посадовців відомства, має вже готовий список із затвердженими кандидатами.

"Список складається з 14 чиновників, причетних до різного роду незаконної діяльності, які надалі будуть займати керівні посади ДБР", - повідомляє видання "Українська правда", заявляючи, що має у розпорядженні згаданий список.

Володимир Орлов — стане директором територіального управління у Краматорську. Він екс-працівник ГПУ, був звільнений за часів прокурора Віктора Шокіна.

Сергій Діброва — буде керівником управління оперативного забезпечення та оперативно-технічних заходів. Наразі він працює в Нацполіції. Його вважають ставлеником міністра МВС Арсена Авакова та заступника голови Нацполіції Ігоря Купранця.

Микола Друзюк — майбутній директор територіального управління у Львові. Він керівник Радехівської місцевої прокуратури Львівської області. Його призначення лобіює народний депутат від партії "Свобода" Ігор Кривецький.

Руслан Марчук — директор територіального управління у Києві. Марчук працює в поліції, його інтереси лобіює Аваков та Курпанець.

Дмитро Руденко — директор територіального управління у Хмельницькому. Руденко - начальник Хмельницького відділу поліції ГУ НП у Вінницькій області. Він також знаходиться під протекцією Авакова та Курпанця.

Євген Аблов — директор територіального управління у Миколаєві. Наразі Аблов заступник голови Окружного адміністративного суду Києва.

Євген Шевцов — керівник першого управління організації досудових розслідувань. Шевцов працює в поліції і в ДБР намагається пройти за квотою Авакова та Купранця.

Роман Білоус — керівник управління інформаційно-аналітичної розвідки. Білоус також службовець нацполіції, він креатура Авакова та Купранця.

Богдан Чобіток — керівник управління внутрішнього контролю. Чобіток пройшов за квотою начальника ГУ "К" СБУ Павла Демчини та його заступника Василя Пісного. Раніше він працював у СБУ.

Андрій Багров — керівник управління міжнародного співробітництва та зовнішніх комунікацій. Багров працює у нацполіції, його лобіюють Аваков та Купранець.

Володимир Криволапов — керівник управління оперативних розробок. Криволапов також ставленик Авакова та Купранця.

Сергій Житник — керівник управління супроводження оперативними підрозділами досудових розслідувань. Житник працює в поліції. Його посада пов'язана з аграрним сектором та сферою земельних відносин. Він ставленик Авакова та Купранця.

Денис Керман — директор територіального управління у Мелітополі. Керман працює заступником начальника управління представництва інтересів громадянина і держави в суді прокуратури Запорізької області.

Андрій Калашник — керівник управління спеціального призначення. Калашник також креатура Авакова та Купранця.

Олександр Туру — керівник другого управління організації досудових розслідувань. Він працює начальником Ірпінського відділення ГУ ДФС у Київській області, його креатура Аваков і Купранець.

Василь Титарчук — новий керівник управління забезпечення діяльності. Наразі він тимчасово не працює.

Оксана Пащенко — керівник управління правового забезпечення. Вона заступник директора департаменту ДКВС Мін'юсту, її креатура Аваков і Купранець.

Алла Костюкова — керівник управління режимно-секретної роботи та захисту інформації. Костюкова заступниця начальника відділу Національної академії СБУ, її креатура Аваков і Купранець.

Петро Божевський — начальник відділу внутрішнього аудиту, він працює в СБУ.

Мар'яна Гайовська-Ковбасюк — начальник відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ. Вона начальник відділу моніторингу та аналітики управління зв'язків з громадськістю та ЗМІ ГПУ, її креатура Аваков і Купранець.

Зазначимо, 19 липня конкурсній комісії належить відібрати 27 з 436 кандидатів на ключові посади в ДБР: директорів семи територіальних управлінь органу, керівників підрозділів центрального апарату і співробітників підрозділів внутрішнього контролю бюро.

Комісія складається з 9 осіб по 3 представника від ВРУ, КМУ та президента Петра Порошенка.

До складу комісії від Верховної Ради увійшли народні депутати Владислав Бухарєв ("Батьківщина"), Євген Дейдей ("Народний фронт"), Микола Паламарчук ("Блок Петра Порошенка").

Від президента — два професори КНУ імені Тараса Шевченка Роман Майданик (голова комісії) та Віктор Самохвалов, а також партнер юридичної фірми "Саєнко Харенко" Тетяна Сліпачук.

Від Кабінету міністрів доцент Хмельницького університету управління та права Денис Монастирський, заступник міністра внутрішніх справ Тетяна Ковальчук, перший заступник міністра юстиції Наталія Севостьянова, яка буде секретарем комісії.

Денис Монастирський, член комісії ДБР від уряду провів паралель із ситуацією, яка склалась під час голосування за кандидатуру директора ДБР.

"Це не перша новина, яка оприлюднена, цілий ряд ресурсів оприлюднили частину списку, про який йдеться. Я не можу прокоментувати цей список аж ніяк, тому що завтра відбудеться голосування щодо них (кандидатів, — ред.)... Фактично, я можу лише сказати, що така сама історія була, коли голосували за директора і заступників директора", — сказав Монастирський, інформує Громадське.

"Я думаю, що ми все завтра побачимо щодо реальності цього списку і таке подібне", — зазначив Монастирський.

Він додав, що 18 липня оголошується наступний конкурс на 44 інших керівних посади в центральному управлінні ДБР.

Антикорупційний експерт, засновники State Watch Олександр Лємєнов у коментарі Громадському повідомив, що не існує

"Думаю, що цілком вірогідно, але далеко не факт (що список відповідає дійсності, — ред.)", — сказав експерт. За його словами, він має альтернативний список.

"Така переважаюча кількість заангажованих людей може бути просто напросто «тепловою пасткою»... для того, щоб відволікти увагу, або просунути зовсім інших, які не дуже кращі, ніж ті, які опубліковані, вони просто менш публічно зааганжовані, але будуть виконувати ті ж функції", — додав він.

Директор ДБР Роман Труба у коментарі Громадському на прохання прокоментувати публікацію Української правди, повідомив: "Це робота зовнішньої конкурсної комісії. До неї не входять представники ДБР. Тому ми не маємо розуміння чи обговорювалися чиїсь кандидатури. У нас немає жодних інструментів комунікації з зовнішньою конкурсною комісією. Вони не повідомляють керівника ДБР про свої рішення і свою роботу".

"Я вважаю некоректним, коментувати неперевірену інформацію. Тим більше, представнику правоохоронного органу", — наголосив Труба.