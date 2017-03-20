Конкурсна комісія не змогла обрати головного лікаря "Охматдиту"
Конкурсна комісія вирішила, що ніхто з кандидатів не підходить на посаду, повідомляє МОЗ на сторінці у Facebook.
За тиждень комісія збереться, щоб оголосити новий конкурс.
Нагадаємо, що 27 січня Міністерство охорони здоров'я оголосило конкурс на посаду головного лікаря національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" (Київ).
Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун раніше заявила, що головлікар "Охматдиту" Юрій Гладуш, у якого завершився контракт 17 січня, відмовився покидати посаду.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Печерський районний суд Києва в четвер зняв арешт з 59,8 млн гривень, які були заморожені на рахунку держпідприємства "Укрмедпроектбуд" (балансоутримувач будівництва "Охматдиту"), і наказав повернути їх до державного бюджету України.
Національна спеціалізована лікарня "Охматдит" - найбільший в Україні дитячий діагностично-лікувальний заклад.
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