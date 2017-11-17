Кононенко назвав претендентів на пост голови Нацбанку

Серед претендентів на пост глави Нацбанку є кандидатури в. о. голови НБУ Смолія та голови правління "Райффайзен Банку Аваль" Лавренчука.

"По Національному банку йдуть консультації. На сьогоднішній день є кілька кандидатур. Ті, які найбільш на слуху, - виконуючий обов'язки голови Нацбанку Смолій і пан Лавренчук", - заявив заступник глави фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко, інформує "Інтерфакс-Україна".

Кононенко нагадав, що консультації проводить президент.

"Сподіваюся, що до кінця року консультації завершаться ... і буде внесена кандидатура в зал, і у нас буде можливість проголосувати", - додав він.

Раніше повідомляли, що Президент Петро Порошенко внесе нову кандидатуру голови Національного банку України на розгляд Верховної Ради до кінця вересня.