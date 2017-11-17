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Кононенко назвав претендентів на пост голови Нацбанку

Кононенко нагадав, що консультації проводить президент
Серед претендентів на пост глави Нацбанку є кандидатури в. о. голови НБУ Смолія та голови правління "Райффайзен Банку Аваль" Лавренчука.
Кононенко назвав претендентів на пост голови Нацбанку Фото:112.ua

"По Національному банку йдуть консультації. На сьогоднішній день є кілька кандидатур. Ті, які найбільш на слуху, - виконуючий обов'язки голови Нацбанку Смолій і пан Лавренчук", - заявив заступник глави фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко, інформує "Інтерфакс-Україна".

Кононенко нагадав, що консультації проводить президент.

"Сподіваюся, що до кінця року консультації завершаться ... і буде внесена кандидатура в зал, і у нас буде можливість проголосувати", - додав він.

Раніше повідомляли, що Президент Петро Порошенко внесе нову кандидатуру голови Національного банку України на розгляд Верховної Ради до кінця вересня.

Нагадаємо, екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева 10 травня 2017 року подала прохання про відставку. Потому пішла у тривалу відпустку.

До призначення нового очільника НБУ – регулятором керує перший заступник голови Яків Смолій.

Перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій, якого називаються наступником Валерії Гонтарєвої, отримує доходи від надання банкам в оренду власного нерухомого майна.

 
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17 11 2017 11:38
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