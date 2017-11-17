Кононенко назвав претендентів на пост голови Нацбанку
"По Національному банку йдуть консультації. На сьогоднішній день є кілька кандидатур. Ті, які найбільш на слуху, - виконуючий обов'язки голови Нацбанку Смолій і пан Лавренчук", - заявив заступник глави фракції "Блок Петра Порошенко" Ігор Кононенко, інформує "Інтерфакс-Україна".
Кононенко нагадав, що консультації проводить президент.
"Сподіваюся, що до кінця року консультації завершаться ... і буде внесена кандидатура в зал, і у нас буде можливість проголосувати", - додав він.
Раніше повідомляли, що Президент Петро Порошенко внесе нову кандидатуру голови Національного банку України на розгляд Верховної Ради до кінця вересня.
Нагадаємо, екс-голова Національного банку Валерія Гонтарева 10 травня 2017 року подала прохання про відставку. Потому пішла у тривалу відпустку.
До призначення нового очільника НБУ – регулятором керує перший заступник голови Яків Смолій.
Перший заступник голови Нацбанку Яків Смолій, якого називаються наступником Валерії Гонтарєвої, отримує доходи від надання банкам в оренду власного нерухомого майна.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа